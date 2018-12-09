به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فیاض ظهر یکشنبه در مراسم بزرگداشت روز دانشجو که به همت بسیج دانشجویی شهید فرهمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه در سالن آمفی تئاتر این دانشگاه برگزار شد اظهار داشت: امروز وظیفه نسل شما و دانشجویان امروزی این است که با برنامه ریزی آینده منطقه زندگی خود و کشور را به جایی که لازم است برسانید.

وی گفت: نسل بعدی باید ضمن جدی گرفتن این مسئله باید این کارعظیم را انجام دهد و دانشگاه های این شهر و منطقه نیز باید به تاثیر و نقش خود در این موردبه خوبی واقف باشند و آن را جدی قلمداد کنند.

فیاض بیان کرد: امروز کشورهای جهان در حال پیشرفت سریع و جهش های بلند به سوی آینده هستند و لذا در حال حاضر هر کسی باید سهم خود را در آینده جهان پیدا و تعیین کند.

وی گفت: جهان در حال انکسار است و در جهان حال و آینده مناطق مهم است و خود مناطق حتی می توانند با کشورهای دیگر وارد قرار داد شوند و قرار داد ببنددند.

استاد دانشگاه تهران گفت: در حال حاضر همه دانشگاه های موجود در منطقه باید با هم جمع شوند و طرح های توسعه شهر را بررسی و پیدا کنند و بعد خود دانشگاه ها با جذب این پول و سرمایه با ترکیب این طرح ها به نتیجه مطلوب برای توسعه برسند.

فیاض اظهار داشت: سه عامل لازم برای پیشرفت شامل نیروی انسانی که مهمترین آن نیروی نخبه و متخصص است، پول و تکنولوژی هستند که دانشگاه محور اصلی دو عامل یعنی تکنولوژی و تربیت نیروی انسانی است و هزینه فقط خارج از دانشگاه است که با جذب سرمایه بخش خصوصی می توان تامین کرد.

وی با پرداختن به گوشه هایی از تاریخ کشورمان در ادوار مختلف تاریخی و تاکید بر نقش موثر ایران در تاریخ گفت: ایران همواره در معادلات تاریخی جهان حضوری تاثیر گذار داشته وامروز نیز در این معادلات جهانی وجود دارد و این نکته ای است که باید توجه شود.

وی گفت: دانستن اینکه در حال حاضر در کجای جهان قرار گرفته ایم و نقش ما چیست بسیار مهم است چون این نکته بسیار مهمی است که در زمان هایی ما نقش های موثری در تاریخ داشته ایم ولی خوب از عهده آن بر نیامده ایم.

وی گفت: دوره تاریخی که ایران و ایرانی در آن نقش نداشته باشد وجود نداشته است بلکه ایران همواره حضور داشته است و در نتیجه سابقه تاریخی ایران بسیار زیاد است.

فیاض افزود: فکر ایران همواره جهانی بوده و جهانی اندیشیده است و لذا تقریبا هیچ دوره تاریخی وجود نداشته که ایران در آن تاریخ موثر نباشد.

وی گفت: امروز نیز ما برای ورود به جهان جدید باید آماده شویم و آمادگی لازم را کسب کنیم همچنان که در تاریخ ما اینگونه بوده است.

استاد دانشگاه تهران گفت: امروز نیز ایران فلات مرکزی منطقه و تقریبا همه فرهنگ های منطقه به کشور ما وابسته است و لذا امروز نیز ایران نمی تواند درونی و کشوری بیاندیشد بلکه جهانی می اندیشد.

فیاض بیان کرد: ما فلات مرکزی فرهنگ منطقه هستیم و در آینده منطقه ایران تاثیر گذار است و لذا آینده برای شما بخصوص دانشجویان بسیار روشن است و باید برای ساختن این آینده آماده باشید.

استاد دانشگاه تهران بیان کرد: نسل گذشته توانست با انقلاب و تحول در کشور این کشور و تحولات آن را بنا بگذارد ولی نسل آینده اگر بخواهد باید از هم اکنون فکر اساسی کند این نسل باید، آینده کشور را بسازد.

وی گفت: نسل دهه ۶۰ نسل خلاق و سازنده است ولی با آن مخالفت می شود چون افراد وابسطه به غرب می خواهند نسلی نا کارآمد و وابسته به غرب و افسرده پرورش یابد و غربگرا ها همین را می خواهند.

زیبا توکلی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه در این برنامه اظهار داشت: ۱۶ آذر روزی است که درتقویم کشور ما به نام شما دانشجویان ثبت شده است و در چینی روزی درصحن مقدس دانشگاه فرزندان شجاع و آگاه ما در خون خود جاودانه خفتند تا در فضای خفقان بعد از کودتا سلسله جنبان مبارزه با استبداد و استکبار شوند.

وی افزود: این دانشجویان نشان دادند که دانشگاه نیروی محرکه اجتماع است و مهمترین افرادی هستند که می توانند بر عادات و روز مرگی های جامعه بتازند و تاریخ را به جلو ببرند.

توکلی گفت: ۱۶ آذر ماه یک نماد مقدس از حرکت آگاهانه دانشجویان است و این واقعه مسئولیت خطیر دانشجویان در نقد سازنده در عرصه های اجتماعی و سیاسی را نشان می دهد.

وی ضمن تبریک فرارسیدن این روز بزرگ به همه دانشجویان تصریح کرد: از همه دانشجویان تقاضا دارم تا با مطالعه و دقت در شرایط و احوال جامعه و کشورمان علاوه بر مسئولیت سنگینی که در برابر قبال آموختن علم و دانش دارند به وظایف سیاسی و اجتماعی خود آگاهانه و با بینش و تحقیق عمل کنند و فرمایشات مقام معظم رهبری را مبنی بر تحقق خودکفایی ملی که با کار و کوشش بدست می آید و آن حمایت از تولید و کالای داخلی است محقق سازند.

اجرای نمایش طنز، مسابقه، تقدیر از جهادگران بسیجی دانشگاه آزاد اسلامی گناوه در برپایی اردوی جهادی در روستای گمارون شهرستان گناوه، تقدیر از دانشجویان معلول توسط اداره بهزیستی شهرستان بخش های دیگر این مراسم بود.