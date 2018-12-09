مکان کشتارگاه طبس از لحاظ بهداشتی آسیب زا است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصغرزاده صبح یکشنبه در کمیته ساماندهی کشتارگاه های دام خراسان جنوبی اظهار کرد: در سال های گذشته طی یک تفاهم نامه با سازمان اوقاف مقرر شد در بقاع متبرکه و برخی از مراکز دهستان که تا مرکز شهر فاصله دارند، در ایامی چون عید قربان و ماه محرم جهت ذبح دام قربانگاه هایی با حدأقل استاندارد ایجاد شود.

مدیر کل دامپزشکی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه به ایجاد این کشتارگاه ها به صورت یک راهکار موقت برای حل مشکل مردم نگاه می کنیم، بیان کرد: در دراز مدت با آگاه سازی و اطلاع رسانی به سمت ذبح همه دام ها در کشتارگاه های رسمی و مجاز حرکت خواهیم کرد.

اصغر زاده ادامه داد: از این رو برای دیهوک و عشق آباد به واسطه فاصله صد کیلومتری با طبس پیشنهاد ایجاد چنین قربانگاه هایی می شود، علاوه بر آن کشتارگاه طبس به واسطه فعالیت آن در شهر از لحاظ زیست محیطی و بهداشتی آسیب زا است.

وی افزود: در شهرستان نهبندان به واسطه نزدیکی به مرز و بحث ورود دام زنده به کشور، سرمایه گذاری در بخش کشتارگاه و مکان یابی برای آن بسیار حائز اهمیت است.

مدیر کل دامپزشکی خراسان جنوبی اظهار کرد: در خراسان جنوبی بسیاری از افراد هنوز گوشت خود را از کسانی که به صورت سنتی ذبح دام دارند، خریداری می کنند که این مسئله یک تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می شود.

علی تهووری، رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی نیز در این کمیته گفت: لیبل گذاری بر روی گوشت قرمز در راستای حفظ حقوق شهروندان در کشتارگاه ها صورت می گیرد.

وی اظهار کرد: درحال حاضر خریدار می داند که لیبل آبی بر روی گوشت نشان مرغوبیت بسیار بالای گوشت است که در قیمت گذاری آن نیز مؤثر می باشد.

رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در کشتارگاه بیرجند حدود ۸۰ تا ۱۲۰ دام سبک و نه تا ۱۰ رأس دام سنگین در روز ذبح می شود، بیان کرد: هزینه کشتار و ذبح دام کفاف هزینه های کشتار گاه را نمی دهد.

تهووری ادامه داد: این مسئله باعث درخواست افزایش قیمت از سوی متولیان کشتارگاه ها شده است.