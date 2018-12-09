رئیس جدید سازمان نظام مهندسی کشاورزی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی روز گذشته ۱۷ آذر ۱۳۹۷ با صدور حکمی شاهرخ رمضان نژاد را به ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی منصوب کرد.

در حکم رئیس جمهور آمده است: جناب آقای رمضان نژاد در راستای اجرای ماده ۱۲ قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۳ تیر ۱۳۸۰ و بنا به نظر اعضای شورای مرکزی این سازمان و انتخاب وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی منصوب می شوید.

گفتنی است رمضان نژاد پیش از انتصاب به این سمت، ریاست مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی را بر عهده داشت.