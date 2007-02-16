"آدم تا آدم" را در منزل ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم محصول مشترک فرانسه، انگلیس و آفریقای جنوبی در سال 2005 است. کارگردانی آن را رجیس وارگنر به عهده دارد و بازیگرانی چون جوزف فاینس، کریستین اسکات تامس و یان گلن در آن به ایفای نقش پرداخته اند. دی وی دی "آدم تا آدم" به مدیریت دوبلاژ سعید مظفری با قیمت 3500 تومان در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

داستان فیلم در اواسط قرن هجدهم میلادی می گذرد. میان دانشمندان بحث و جدل های گسترده ای در رابطه با نظریه داروین وجود دارد. دکتر داد که با این نظریه مبنی بر پیدایش نسل انسان از میمون مخالف است، برای اثبات تئوری خود به آفریقا سفر می کند تا گونه منحصر به فردی از سیاهان را از آفریقا به اروپا بیاورد. او در آفریقا گرفتار ماجراهای عجیبی می شود که ...

رجیس وارگنر، کارگردان در تمامی زمینه های سینما از جمله بازیگری، کارگردانی، نویسندگی و تهیه کنندگی فعالیت داشته، هر چند به گفته خودش ورود او به سینما با کار دستیار کارگردانی آغاز شده است. از جمله آثار او می توان به فیلم های "زنان زندگی من" و "شرق - غرب" اشاره کرد.

جوزف فاینس، بازیگر متولد سال 1970 انگلیس است. سال 1995 در اولین فیلم تلویزیونی خود بازی کرد و سال بعد اولین تجربه سینمایی خود را با بازی در فیلم "زیبایی مشغول کننده" بدست آورد. برخی آثار او عبارتند از "الیزابت"، "شکسپیر عاشق"، "لوتر"، "تاجر ونیزی"، "یورش بزرگ" و "جوایز داروین".

کریستین اسکات تامس، بازیگر متولد سال 1960 انگلستان است. وی سال 1989 در اولین پروژه سینمایی خود با عنوان "چارلی" حضور یافت و با بازی در فیلم های "کسی برای دوست داشتن"، "جسم" و "روح" به شهرت رسید. برخی از مطرحترین فیلم های او عبارتند از "ماه تلخ"، "مأموریت غیرممکن"، "نجواگر اسب ها"، "بیمار انگلیسی" و "گاسفورد پارک".

یان گلن، بازیگر متولد سال 1961 اسکاتلند است. فعالیت های هنری خود را با حضور در تئاترهای خیابانی آغاز کرد. پس از حضور در چند پروژه سینمایی با بازی در فیلم "خانه آبی" به شهرت رسید. از جمله آثار او می توان به "فردا مرا دوست خواهی داشت"، "جیغ خاموش"، "لارا کرافت: مهاجم مقبره"، "تاریکی" و "قلمرو بهشت" اشاره کرد.

نسخه دی وی دی "آدم تا آدم" که در ژانر درام علمی قرار دارد، با دو زیرنویس فارسی وانگلیسی و صدای دالبی استریو با زمان 117 دقیقه وارد بازار شده است. آنونس، بیوگرافی کارگردان و بازیگران و امکان انتخاب صحنه از ویژگی های این دی وی دی است. در دوبله این فیلم سعید مظفری به جای فاینس، زهره شکوفنده به جای اسکات تامس و حسین عرفانی به جای گلن حرف زده اند.