«مروارید» درامی عاشقانه درباره شهدای غواص/ عملیاتی که لو رفت

مهران خوش بین کارگردان «مروارید» درباره اجرای این اثر نمایشی که موضوعی دفاع مقدسی دارد به خبرنگار مهر گفت: «مروارید» نوشته هومن بنائی که از ۲۵ آذر ماه اجرای خود را در فرهنگسرای ارسباران آغاز خواهد کرد درامی عاشقانه درباره شهدای غواص است.

وی ادامه داد: شخصیت اصلی این نمایش غواصی به نام حبیب است که در واقع نماینده غواصانی است که در جنگ شهید شده اند. در این نمایش تلویحا اشاراتی به عملیات کربلای ۴ شده است؛ عملیاتی که لو رفت و باعث به شهادت رسیدن رزمندگان زیادی شد.

خوش بین یادآور شد: اتفاقات نمایش در یک آسایشگاه روانی رخ می دهد در حالی که ۲۵ سال از این اتفاق گذشته است اما جانبازان این حادثه در این آسایشگاه در حال مرور خاطراتشان هستند.

این کارگردان در پایان متذکر شد: نزدیک به چهار ماه مراحل تمرین و آماده سازی این نمایش به طول انجامیده است. بازیگران نمایش نیز بیشتر از جوانان و دانشجویان تئاتری هستند که پیش از این نمایش های دیگری را با هم کار کرده ایم.

نمایش «مُروارید » با طراحی و کارگردانی مهران خوش بین و نویسندگی هومن بنائی از ۲۵ آذر ماه در سالن ذوالفقاری فرهنگسرای ارسباران روی صحنه خواهد رفت. «مُروارید» داستان شاعرانه غواصی در دل دایره کلمات و واژگان است. در این اثر نمایشی حمیدرضا لازمی، راضیه بهرامی و جواد واحدی به ایفای نقش می‌پردازند.