دشمن با ترفند شبیه سازی به مبارزه علیه اسلام آمده است

حجت الاسلام والمسلمین مجتبی نظری، در گفتگو با خبرنگار مهر، ابراز داشت: بحث شبیه سازی دشمن علیه اسلام بسیار مهم است، دشمن با این کار، تصمیم به انحراف افکار مسلمانان گرفته است.

وی با اشاره به اینکه هر مسجد و هر منبر، منبر اسلامی و دینی نیست، افزود: دشمن قرآن و منبر ساختگی در برابر اسلام ایجاد کرده تا با ایجاد غبار، از طریق سیاست شبیه سازی، انحراف در مسیر اسلام و مسلمانان به وجود بیاورد.

این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: دشمن برای اینکه وحدت انقلاب اسلامی را به تفرقه تبدیل کند، با شبیه سازی ارکان این نظام مثل بسیج و ... مردم را فریب دهد.

حجت الاسلام والمسلمین نظری تاکید کرد: بسیجی تنها به افرادی که دارای کارت بسیج هستند، الحاق نمی شود، بلکه همه مردم بسیجی هستند، مردم همه خودی هستند و خودی و غیرخودی برای جریان های برانداز نظام به کار می رود.

وی تاکید کرد: برهان و قرآن شیعه به قدری قوی است که اگر با ادیان دیگر بحث کنیم، کم نخواهیم آورد.

این استاد حوزه علمیه همچنین با اشاره به اهمیت وحدت جامعه اسلامی عنوان کرد: وحدت جهان اسلام و حمله ای که از سوی اتاق فکر دشمن علیه اسلام صورت می گیرد، بسیار مهم است، ما با اهل سنت در دوران دفاع مقدس از خاک این کشور دفاع کردیم و وحدت شیعه و سنی را در آن دوران تجربه کردیم، اما دشمن تلاش می کند تا اهل سنت را به نام وهابیت معرفی کند تا به تفرقه دامن بزند.

حجت الاسلام والمسلمین نظری تاکید کرد: اگر وحدت شیعه و سنی در عمل به واقعیت بپیوندد نه تنها درعراق و سوریه مشکلی نخواهیم داشت بلکه یمن نیز به زودی آزاد خواهد شد و دنیا شاهد تولد دوباره جهان اسلام خواهد بود.

وی با بیان اینکه اندیشه با زور قمه و شمشیر تبیین نمی شود، عنوان کرد: راهپیمایی اربعین یکی از بهترین ابزارهای وحدت شیعه و سنی است، در این راهپیمایی بسیاری از اهل سنت و مسیحیان شرکت می کنند که باید در سال های آینده پررنگ تر از هر سال برگزار شود.

این خطیب برجسته در بخش پایانی، بر ضرورت افزایش اقتدار ملی با وحدت و امنیت روانی تاکید و تصریح کرد: وزرای کشور باید بدانند خبرنگار نیستند، برخی از وزرا با اظهارنظرها و دادن شعارهایی که به واقعیت نمی پیوندد، فضای کشور را به سمت ناآرامی می برند و امنیت روانی مردم و جامعه را به خطر می اندازد.

حجت الاسلام والمسلمین نظری تاکید کرد: گفتمان یأس را باید از جامعه زدود، با نق زدن کار به پیش نمی رود، اگر امید در جامعه کاهش پیدا کند، جدیت مردم برای کار و زندگی کاهش پیدا می کند.