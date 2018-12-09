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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۴۵

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان خبر داد:

کشف یک ظرف متعلق به عصر آهن در طارم

کشف یک ظرف متعلق به عصر آهن در طارم

زنجان-جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان طارم استان زنجان ظرفی عتیقه مربوط به دوره پیش‌از تاریخ (عصر آهن) را کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری  مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ جعفر کردلو گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان طارم استان زنجان شی عتیقه مربوط به دوره پیش‌از تاریخ (عصر آهن) را کشف کردند.

وی اظهار کرد:  قطعه کشف‌ شده مربوط به یک ظرف سه وجهی دوره پیش‌از تاریخ (عصر آهن) است و  در پی دریافت گزارش و بازرسی از منزل فردی که خریدوفروش عتیقه انجام می‌دهد کشف شد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد و ظرف عتیقه برای بررسی بیشتر به میراث فرهنگی زنجان تحویل داده شد. 

کد مطلب 4480111

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