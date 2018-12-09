کشف یک ظرف متعلق به عصر آهن در طارم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ جعفر کردلو گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان طارم استان زنجان شی عتیقه مربوط به دوره پیش‌از تاریخ (عصر آهن) را کشف کردند.

وی اظهار کرد: قطعه کشف‌ شده مربوط به یک ظرف سه وجهی دوره پیش‌از تاریخ (عصر آهن) است و در پی دریافت گزارش و بازرسی از منزل فردی که خریدوفروش عتیقه انجام می‌دهد کشف شد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد و ظرف عتیقه برای بررسی بیشتر به میراث فرهنگی زنجان تحویل داده شد.