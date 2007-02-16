تحقیق در پزشکی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد / امروز 126 مرکز تحقیقاتی در کشور داریم

دکتر کامران باقری لنکرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توسعه مراکز تحقیات پزشکی در بخش های مختلف همچنان از نیازهای کشور است هر چند که پس از انقلاب در این زمینه رشد بسیار مطلوبی صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس مستندات پیش از انقلاب ، حتی یک مرکز تحقیقات پزشکی در کشور نبود اما امروز 126 مرکز تحقیقاتی در کشور است که هر کدام از آنها در هر روز توانمندی های خود را به رخ جهانیان می کشند.

وزیر بهداشت یادآور شد: توانمندی های این مراکز در بخش دارو ، درمان و جراحی به خصوص در سالهای اخیر چشمگیر بوده است اما در بخش کالاهای پزشکی نیازمند توسعه بیشتر است.

وی افزود: هم اکنون مراکز تولید کالاهای پزشکی حتی در سطح صادارت به اروپا در کشور وجود دارند اما اگر پایگاه های تحقیقاتی مورد نیاز در کنار این مراکز مستقر نشوند حفظ و توسعه تولیدات آنها کار مشکلی خواهد بود.

باقری لنکرانی تصریح کرد: امروزه استقرار پایگاههای تحقیقاتی در کنار مراکز تولیدی امری بدیهی است و در ایران نیز این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: چنانچه مراکز تحقیقاتی توانمند در کنار کارخانجات تولیدی مستقر شوند و ارزیابی مستمر از عملکرد کارخانجات صورت گیرد علاوه بر ارتقاء کمی و کیفی تولیدات این مراکز قادر به ارائه سخنان جدید در عرصه های مختلف خواهند بود.

باقری لنکرانی تاکیدکرد: نگاه راهبردی در خصوص مراکز تحقیقاتی موضوعی است که باید توسط اندیشمندان ، محققان و پژوهشگران در این مراکز ترسیم شود تا یک محصول تولیدی، بتواند ماندگار باقی بماند.

وی اظهار داشت: راه اندازی مراکز تحقیقاتی به خصوص در کنار مراکزی که محصولات دارای فناوری بالا تولید می کنند ، ضروری تر است زیرا حفظ جایگاه جهانی فناوری با تحقیقات مکرر امکان پذیر است.

وزیر بهداشت گفت: نباید اجازه دهیم داستان اسفبار شکست مراکز تولیدی در کشور تکرار شود و در این خصوص نقش مراکز تحقیقاتی قبل و بعد از راه اندازی خط تولید ضرورتی انکارناپذیر است.

وی تاکید افزود: کاستن از کیفیت محصولات و استاندارد آنها با وجود مراکز تحقیقاتی توانمند امری تقریبا نشدنی است و به همین دلیل در این خصوص باید اهتمام بیشتری به خرج داد.

باقری لنکرانی اذعان داشت: رساندن یک محصول در بخش های پزشکی به عرصه مصرف راهی پر فراز و نشیب است اما توسعه ، حفظ و نگهداری جایگاه آن کاری بس دشوارتر است که بدون همکاری محققان میسر نیست.