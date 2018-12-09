امحاء بیش از ۵۰۰ کیلوگرم مواد خام دامی غیرمجاز در قروه

رئیس شبکه دامپزشکی قروه صبح امروز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر از کشف و ضبط بیش از ۵۰۰ کیلوگرم فرآورده های خام دامی غیرمجاز در قروه طی دو هفته گذشته خبر داد.

به گفته رضا مرجانیان این مواد شامل گوشت قرمز، مرغ، ماهی، تخم مرغ و ... بود که از زنجیره مصرف جامعه خارج شدند و همچنین از این مواد کشف شده بیش از ۵۰۰ کیلوگرم آن فقط شامل ماهی غیرقابل مصرف بوده است.

وی با بیان اینکه این مواد توسط بازرسان شبکه دامپزشکی شهرستان از مراکز عرضه، فروشگاه ها، رستوران ها و واحدهای صنعتی قروه کشف شده است، افزود: به شهروندان توصیه می شود به منظور تهیه ماهی و سایر فراورده های خام دامی، به هیچ وجه به سراغ دستفروشان نروند.

مطابق اظهارات مرجانیان اقلام عرضه شده توسط دستفروشان از جهت بهداشت و سلامت فاقد هویت بوده و شرایط حمل، نگهداری و عرضه آنها غیرمجاز، غیر بهداشتی و فاقد زنجیره سرد مناسب است.