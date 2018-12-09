کره قهرمان شد، میزبان نایب قهرمان/ دومین ششمی ایران در آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا از ۹ الی ۱۸ آذرماه در کوماماتوی ژاپن برگزار و با قهرمانی تیم کره‌جنوبی به کار خود پایان داد. در فینال این رقابت ها تیم کره جنوبی ۳۰ بر ۲۵ تیم ژاپن را از پیش رو برداشت تا برای چهاردهمین بار قهرمان این قاره شود.

ژاپن نیز برای سومین سال پیاپی در رده دوم این قاره ایستاد. در مسابقه نیمه نهایی نیز چین موفق شد با نتیجه ۲۷ بر ۲۱ تیم قزاقستان را شکست داده و در رده سوم بایستد.

این مسابقات با حضور ۱۰ تیم برگزار شد که در نهایت کره جنوبی، ژاپن و چین اول تا سوم شدند. تیم های قزاقستان، استرالیا، ایران، هنگ کنگ، هند، سنگاپور و نیوزلند در رده چهارم تا دهم ایستادند.

در پایان این رقابتها تیم کره جنوبی چهاردهمین کاپ قهرمانی طلای خود را به خانه برد. این چهارمین طلای متوالی تیم هندبال زنان کره در آسیا است. ژاپن نیز برای سومین دوره متوالی نایب قهرمان شد. این تیم هم اکنون یک طلا، ۵ نقره و ۸ برنز در آسیا دارد. چین هم مدال های خود را در سابقه ۱۷ دوره برگزاری این بازی ها به ۱۰ نقره و ۶ برنز رساند.

تیم هندبال زنان ایران در این رقابتها ششم شد.

تیم هندبال بانوان کشورمان در دور مقدماتی این بازی ها با تیم های ژاپن، قزاقستان، استرالیا و نیوزلند در گروه اول قرار داشت که برابر تیم های قزاقستان (۴۱ بر ۲۶)، استرالیا (۲۹ بر ۲۴)، ژاپن (۳۱ بر ۸) شکست خورده و برابر تیم نیوزلند (۳۸ بر ۱۹) به پیروزی دست یافت و با عنوان تیم چهارم جدول برای کسب رتبه پنجم تا هشتم به رقابت خود ادامه داد.

در این مرحله شاگردان مرضیه یوسف، هنگ کنگ را با نتیجه ۱۹ بر ۱۷ شکست دادند و در مسابقه نهایی برابر تیم استرالیا ۳۰ بر ۲۵ مغلوب شدند تا برای دومین بار در تاریخ حضورشان در مسابقات قهرمانی آسیا در رده ششم قرار بگیرند.

پیش از این تیم هندبال زنان ایران در سال ۲۰۱۵ نیز در رده ششم ایستاده بود و این بهترین رنکینگ هندبالیست های زن کشورمان در این قاره است.

رتبه هفتم (۲۰۰۸ و ۲۰۱۷)، رتبه هشتم (۲۰۱۰) و رتبه نهم (۲۰۱۲) از دیگر عناوین تیم هندبال بانوان کشورمان در قاره آسیا می باشد.