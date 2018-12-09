به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر دیروز آخرین مهلت قانونی اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برای انتخاب رئیس و دیگر اعضای هیئت رئیسه این سازمان بود تا با این انتخاب، هیات مدیره در شمول ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی ساختمان قرار نگیرد؛ طبق ماده ۲۶ در صورتی که هیات مدیره منتخب سازمان نظام مهندسی ظرف حداکثر دو ماه پس از برگزاری انتخابات، نتواند رئیس و هیات رئیسه سازمان را انتخاب کند، منحل می شود.

بر اساس این قانون، ۶ ماه پس از انحلال هیئت مدیره، انتخابات جدید برگزار می شود.

به گفته برخی اعضای نظام مهندسی ساختمان تهران، درگیری ها و تشتّت آرا میان اعضای این هیئت مدیره به حدی بالاست که در تمام ۲ ماه گذشته تمام جلسات انتخاب هیئت رئیسه با آبستراکسیون فراکسیون های مختلف نیمه کاره رها شده است.

با این حال انتظار می رفت در جلسه دیروز، که آخرین مهلت قانونی برای انتخابات رئیس و هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی استان تهران بود، از آبستراکسیون خبری نباشد.

اما بر اساس آنچه بیژن خطیبی دیگر عضو هیئت مدیره نظام مهندسی اعلام کرده، در جلسه دیروز نیز عده ای از اعضای هیئت مدیره با خروج از جلسه، آن را از رسمیت انداختند اما نهایتا با پادرمیانی تعدادی دیگر از اعضا، مقرر شد تا رئیس و خزانه دار موقت برای یک ماه در این سازمان فعالیت کنند.

این ادعا (انتخاب هیئت رئیسه موقت) را یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره ۲۵ نفره این سازمان که خواست نامش در خبر ذکر نشود، در گفت وگو با خبرنگار مهر، رد کرد و گفت: اعضا حاضر به پذیرش هیئت رئیسه موقت نشدند.

این عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: فعلا حتی معلوم نیست که آیا امکان انتخاب هیئت رئیسه موقت برای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران وجود دارد یا خیر؛ چون در جریان جلسه دیروز نظام مهندسی، اعضای هیئت مدیره، برگه صورت جلسه انتخاب هیئت رئیسه موقت را امضا نکردند.

وی افزود: اوضاع سازمان نظام مهندسی ساختمان بسیار نابسامان است؛ این سازمان زمینه فساد بالایی دارد و کنترلی هم بر آن نیست. در حال حاضر باید ببینیم وزارت راه و شهرسازی چه تصمیمی خواهد گرفت. به نظر می رسد تصمیم نهایی را یا وزارت راه یا شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی اتخاذ خواهد کرد.

این منبع آگاه اعلام کرد: فعلا هیچ جلسه ای میان اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار نمی شود.

وی تأکید کرد: احتمال انحلال نظام مهندسی بسیار بالاست و ممکن است انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران برای انتخاب اعضای دوره هشتم دوباره برگزار شود.