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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۵۲

در بازار ارز تهران رقم خورد؛

کاهش نرخ در معاملات امروز صرافی‌ها/ دلار ۱۱۳۰۰ تومان شد

کاهش نرخ در معاملات امروز صرافی‌ها/ دلار ۱۱۳۰۰ تومان شد

در جریان معاملات امروز یکشنبه ۱۸ آذرماه، صرافی‌های بانکی هر دلار آمریکا را از مردم ۱۱ هزار و ۲۵۰ تومان می‌خرند و ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان تا این ساعت به فروش می‌رسانند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز یکشنبه ۱۸ آذرماه، صرافی‌های بانکی هر دلار را ۱۱ هزار و ۲۵۰ تومان از مردم خریداری کرده و ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان به آنها می فروشند.

همچنین نرخ خرید هر یورو ۱۲۹۵۰ تومان و نرخ فروش آن، ۱۳ هزار و ۵۰ تومان است.

کد مطلب 4480210

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