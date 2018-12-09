به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز یکشنبه ۱۸ آذرماه، صرافی‌های بانکی هر دلار را ۱۱ هزار و ۲۵۰ تومان از مردم خریداری کرده و ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان به آنها می فروشند.

همچنین نرخ خرید هر یورو ۱۲۹۵۰ تومان و نرخ فروش آن، ۱۳ هزار و ۵۰ تومان است.