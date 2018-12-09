رسوب کالا در بنادر شمال نداریم/بنادر کوچک بدون متولی خصوصی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راستاد ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید ازبندر فریدونکنار در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به ظرفیت های بنادر شمالی گفت: بنادر شمالی نمی توانند صرفا متکی بر واردات باشد و باید رویکرد صادراتی نیز داشته باشیم.

وی اظهار داشت: بخشی از ظرفیت های بنادر شمال باید به ترانزیت اختصاص داده باشد و فرایند رقابت پذیری را باید ارتقا دهیم و درزمینه صادرات غیرنفتی از طریق بنادر شمالی نیز سازمان آمادگی حمایت از تجار و بازرگانان را دارد و امکان ایجاد روبناهای اختصاصی برای صادرات در بنادر شمالی نیز فراهم است و علاوه براین، امکان اعطای تسهیلات و مکانیزم های حمایتی نیز وجود دارد تا از ظرفیت های خالی بنادر شمال برای صادر استفاده کنیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه برای توسعه صادرات در بنادر جنوب، موافقت نامه دالان ترانزیتی بین ایران، هندوستان و افغاسنان موسوم به دالان چابهار منعقد شده است تصریح کرد: با ظرفیت های موجود در بنادر شمالی، باید بخش مهمی از توانمندی ها به ترانزیت اختصاص یابد و فرایند ترانزیت و رقابت پذیری را باید ارتقا دهیم.

وی با بیان اینکه بندر امیرآباد با پسکرانه هزار هکتار در زمینه جذب سرمایه گذار فعالیت دارد در زمینه رسوب کالا در بنادر گفت: رسوب کالا در بنادر مازندران را زیر یک میلیون تن اعلام کرد.

راستاد با بیان اینکه رسوب کالا در بنادر شمالی نداریم ادامه داد: اما در بنادر جنوب و بندر امام که هاب غلات به شمار می رود ۲.۶ میلیون تن رسوب کالاهای اساسی و در بندر شههد رجایی که فعالیت ها کانتینتری بوده، میانگین رسوب ۳۰ تا ۳۵ روز است.

راستاد یکی از تکالیف برنامه ششم توسعه را الگوی واگذاری بنادر کوچک به بخش خصوصی بیان کرد و گفت: در بندر فریدونکنار باید مسیر قراردادی را ادامه دهیم و در سایر بنادر کوچک کشور که به صورت مکانیزم های اپراتوری و پیمانکاران تخلیه و بارگیری مدیریت می شود الگوی واگذاری در نظر می شود و بنادر کوچک بدون متولی و سرمایه گذاری واگذار می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: تکلیف برنامه ششم ناظر بر بنادر جنوبی کشور است و بنادر فاقد اپراتور، سرمایه گذار و راهبری مدیریت واگذار می شوند.