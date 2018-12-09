به گزارش خبرگزاری مهر، مهراله رخشانیمهر در سفر یک روزه خود به استان همدان و بازدید از فضاهای آموزشی شهرستان اسدآباد در جمع مدیران و مسئولان آموزش و پرورش این شهرستان گفت: اعتبارات پروژههای خیرین در لایحه بودجه سال ۹۸ رشد چشمگیری داشته است، این بخش از اعتبارات سازمان در لایحه بودجه سال ۹۸ با کل اعتبارات سازمان در سال ۹۶ برابری میکند، این افزایش اعتبار موجب مشارکت هر چه بیشتر خیرین مدرسهساز میشود.
به گفته رئیس سازمان نوسازی مدارس با تخصیص اعتبارات مناسب، بخش عمدهای از پروژههای نیمهتمام و مشارکتی خیرین تکمیل میشود.
معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش به افزایش سرانه فضای آموزشی در کشور اشاره کرد و بیان کرد: قبل از انقلاب به ازای هر دانشآموز ۱.۵ مترمربع فضای آموزشی وجود داشت اما اکنون این آمار به ۵.۲ مترمربع رسیده است.
رخشانیمهر ادامه داد: در طول ۴۰ سال اخیر ساخت و ساز و فضاهای ماندگار بسیار خوبی در کشور انجام شده که مرهون دورههای مختلف انقلاب بوده است. دهه ۶۰ یکی از دهههای مهم در مدرسهسازی است، در حال حاضر ۲۰ درصد از فضاهای آموزشی کشور به کمک خیرین ساخته شده است.
رخشانیمهر به فرسودگی ۳۰ درصد مدارس موجود اشاره کرد و گفت: در سال ۸۲ در حدود ۷۰ درصد مدارس فرسوده و تنها ۳۰ درصد مقاوم بودند که این نسبت هم اکنون برعکس است.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اظهار کرد: در طول برنامه چهارم و پنجم توسعه، ۴ میلیارد دلار از محل اعتبارات ذخیره ارزی برای نوسازی مدارس فرسوده اعتبار تخصیص داده شد که این امر موجب ایمنسازی ۷۰ درصد فضاهای آموزشی کشور شد.
او به محدود بودن منابع دولتی هم اشاره کرد و گفت: برای توسعه فضاهای آموزشی در کشور و همچنین تکمیل پروژههای نیمهتمام به اعتبارات و خدمات خیرین و نقشآفرینی مردم نیازمندیم.
معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: در سال ۹۷ اعتباری افزون بر ۴۵۰ میلیارد تومان از سوی دولت برای پروژههای مشارکتی خیرین مدرسهساز تامین اعتبار شده که این امر برای اولین بار اتفاق افتاده است. در لایحه بودجه سال ۹۸ نیز اتفاق خوبی در این زمینه افتاده و ردیف اعتباری خیرین به یک هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
رخشانیمهر گفت: با توجه به محدودبودن منابع باید مدارس و فضاهای آموزشی با نهایت دقت و به خوبی ساخته شوند، در صورت عدم توجه به کیفیت ساخت مدارس و بازسازی آنها، همواره باید در گردش تخریب و ساخت و ساز باشیم که منابع این اجازه را به ما نمیدهد.
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