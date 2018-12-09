کشف ۲۲ فقره سرقت در شهرستان ملایر

سرهنگ داود علی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر از دستگیری ۹ سارق و کشف ۲۲ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد و اظهارداشت: ماموران انتظامی در راستای شناسایی و مبارزه با مجرمان ۶ طرح ضربتی را در این شهرستان اجرا کردند.

وی افزود: در اجرای این طرح ها، ماموران انتظامی شهرستان یک سارق حرفه ای مغازه با اعتراف به ۴ فقره سرقت را دستگیر کردند.

وی گفت: همچنین ۳ سارق لوازم و قطعات داخل خودرو با اعتراف به ۹ فقره سرقت و یک کیف قاپ، یک سارق دستگاه جوش با اعتراف به ۵ فقره سرقت دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر به دستگیری یک سارق سیلندر های گاز در ۲ روستای شهرستان با اعتراف به ۲ فقره سرقت و یک سارق سیم برق و ۲ سارق گوشی موبایل اشاره کرد و افزود: ۹ نفر متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر گفت: برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی سرلوحه کار پلیس است و در این ماموریت مهم لحظه ای درنگ نخواهد کرد.