شبهه افکنی در آموزه های دینی با هدف اسلام ستیزی صورت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش دلایل اسلام گریزی جوانان و بررسی پاره ای از شبهات وارد شده به اسلام ظهر امروز در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزار شد.

ابوالحسن بهمنی محقق و مدرس دانشگاه در این همایش، گفت: پیام اسلام روشنگری است و بە این دلیل اول آیە منزلە قرآن امر بە دانش افزایی و کسب علم می کند.

بهمنی خطاب بە دانشجویان گفت: برای رسیدن بە اسلام ناب محمدی از بیان مطالب حق واهمە نداشته باشیم و برای رسیدن بە حقیقت باید اهتمام ویژە بە تحقیق ق تفحص و پژوهش بدهیم.

دکتر صادق زمانی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج در پنلی تخصصی بە بیان عوامل دین گریزی مسلمانان و بو ویژە جوانان در دهە های اخیر پرداخت.

زمانی با اشارە بە ضرورت برگزاری سمینارهای برای بررسی مسائل مهم دینی و اجتماعی عوامل دین گریزی و دین ستیزی شماری از جوانان امروزی بە بررسی عوامل درونی این موضوع پرداخت.

وی گفت: عدم آگاهی از آموزەهای دینی، تحقیق و تدبر نکردن در کلام خدا و حدود اسلامی و استفادە نکردن از روشهای منطقی و صحیح تحقیق و اندیشیدن و میل و گرایش های طبیعی انسان از جملە، شهوت و هوای نفس، قدرت طلبی و ثروت اندوزی از عوامل درونی دین گریزی هستند.

وی با اشارە بە عوامل بیرونی دخیل در مبحث دین گریزی جوانان ، تهاجم فرهنگی سازمان یافتە، تخریب و ترور شخصیت های دینی ومذهبی، رواج خرافە پرستی، ناسازگاری میان قول و فعل مبلغان دین، عدم دیالوگ و مفاهمە بین والدین و فرزندان، نقص سیستم آموزشی و یاد نگرفتن روشهای فکر کردن و ناکاراآمدی حکومت های اسلامی را برشمردند.

در پنل آخر این همایش مراد یوسفی نویسندە، استاد و محقق دین پژوە با تاکید بر اینکە، برداشت نادرست از قضایای کە در جوامح اسلامی رخ می دهد یکی از مهم ترین عوامل دین گریزی و دین ستیزی است، گفت: اپیدمی ایجاد شبهات دینی در فضای مجازی با ساختاری سازمان یافتە در تلاش برای گسترش دین هراسی و اسلام گریزی در بین جوانان مسلمان است.

یوسفی با اشارە بە عوامل جنگ ها و طمع ابر قدرت ها در خاورمیانە افزود:وجود نفت و منابع طبیعی و وجود حکومت صهیونیستی رادیکال یهودی در قلب خاورمیانە از عواملی است کە هر روز بە آتش اسلام ستیزی در کشورهای اسلامی می دمد.

این استاد دانشگاه با رد بعضی از شبهات و پاسخ بە شماری از سوالات دانشجویان، تاکید کرد: خودباوری از جامعە اسلامی رخت بربستە است و متاسفانە جوان مسلامان بە دین و باورش افتخار نمیکند و شماری از مردم از اسلام گریزی بە سوی اسلام ستیزی رفتەاند.