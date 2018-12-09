به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «ارزیابی اقتصادی طرح‌ها» نوشته محمد نقی نظرپور و زینب کسرائی که مطابق با سرفصل‌های مصوب شورای تحول علوم انسانی تالیف و تدوین شده، بجز آنکه کتابی درسی است، اما برای تمامی سطوح پروژه مربوط به یک شرکت خصوصی کوچک تا طرح‌های عظیم ملی کاربرد دارد و به ایرانیان می‌آموزد که چگونه طرح‌های خود را اقتصادی ارزیابی کنند.

اهمیت این کتاب در شرایط فعلی کشور که نظام خصوصی سازی در حال اجراست و کشور نیازمند به بویژه کارگاه‌های تولیدی و بنگاه‌های زودبازده اقتصادی بیش از پیش خود را نشان می‌دهد. اینکه چگونه بتوان طرح‌های اقتصادی خود را به طریق اسلامی و در سیستم بانکداری اسلامی تامین مالی کرد، مساله بسیار مهمی است که فعالان اقتصادی و کسانی که قصد ورود در عرصه اقتصاد را دارند سخت به آن نیازمندند.

کتاب هفت فصل دارد که عناوین آن به ترتیب عبارتند از: «تهیه و تدوین طرح، مطالعات فنی و بازاری»، «آشنایی با برخی مفاهیم ارزیابی اقتصادی»، «معیارهای ارزیابی مالی طرح‎ها»، «ارزیابی اقتصادی طرح‎ها از دیدگاه اجتماعی»، «ارزیابی طرح در شرایط نامطمئن»، «ارزیابی طرح‎ها در چارچوب بانکداری اسلامی» و «آشنایی با نرم‌افزارهای مورد استفاده در ارزیابی اقتصادی طرح‎ها».

در فصل نخست مباحثی چون «طرح‎های سرمایه‎گذاری و انواع تقسیم‎بندی‎ها»، «طبقه‎بندی طرح‎ها بر اساس میزان وابستگی»، «طبقه‌بندی پروژه‌ها از دیدگاه مشارکت افراد»، «طبقه‌بندی پروژه‎ها بر اساس نوع کارفرما»، «دوره تکامل پروژه»، «عوامل مرتبط با ارزیابی طرح»، «ضرورت ارزیابی طرح‌ها در کشورهای در حال توسعه با تأکید بر ایران»، «بررسی‎های مورد نیاز برای تهیه و تدوین طرح»، «بررسی هزینه‌های طرح»، «سرمایه در گردش»، «بررسی درآمدهای طرح»، «تامین مالی طرح»، «صکوک به‌عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی اسلامی»، «سازمان‌دهی و نحوه تشکیلات اداری طرح» و... مطرح شده‌اند.

نویسندگان در فصل دوم نیز به بررسی این مسائل پرداخته‌اند: «ارزش زمانی پول»، «روابط کاربردی در اقتصاد مهندسی و ارزیابی طرح»، «سری یکنواخت A برای به‎دست آوردنF پس از n سال» و... در فصل سوم نیز مباحثی چون «ارزیابی طرح از دیدگاه بخش خصوصی»، «معیارهای پویای ارزیابی مالی طرح‎ها»، «تحلیل و ارزیابی مالی طرح» و... مورد بررسی قرار گرفته است.

نویسندگان در فصل چهارم نیز به طرح این مباحث پرداخته‌اند: «تحلیل هزینه ـ فایده و معیارهای آن»، «مازاد مصرف‎کننده و تولیدکننده»، «ارزیابی طرح‎ها در شرایط وجود قیود سرمایه‎گذاری»، «ارزش‎گذاری در شرایط عدم وجود بازار و سنجش هزینه‎ها و منافع غیرپولی»، «شاخص‎های اقتصادی در ارزیابی طرح از دیدگاه بخش عمومی» و...

همچنین «ریسک و نبود اطمینان»، «روش‎های تصمیم‎گیری در شرایط نبود اطمینان»، «مفاهیم مربوط به ریسک و نبود اطمینان با ارائه چند مثال کاربردی»، « ریسک و تصمیمات سرمایه‎گذاری»، «نبود اطمینان در تحلیل هزینه ـ فایده» و «بازگشت ناپذیری سرمایه» از مهم‌ترین سرفصل‌های مطرح شده در فصل پنجم و «ویژگی‌ها و تفاوت‌های‌بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی»، «لزوم ارزیابی در بانکداری اسلامی»، «روش‎های تخصیص منابع در بانک‎های اسلامی» نیز از مهم‌ترین سرفصل‌های مباحث مطرح شد در فصل ششم کتاب است. در نهایت در فصل هفتم نیز مهم‌ترین نرم افزارها برای ارزیابی اقتصادی طرح‌ها از جمله «کامفار» و «اکسل» معرفی و طرز کار با آنها آموزش داده می‌شود.

«ارزیابی اقتصادی طرح ها» تالیف دکتر محمد نقی نظرپور، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید و دکتر زینب کسرائی با شمارگان ۵۰۰ نسخه، ۴۱۸ صفحه و بهای ۲۸ هزار تومان از سوی انتشارات دانشگاه مفید قم روانه کتابفروشی‌ها شده است.