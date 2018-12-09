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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۱۱

ایرانی‌ها چگونه پروژه‌های خود را ارزیابی اقتصادی کنند؟

ایرانی‌ها چگونه پروژه‌های خود را ارزیابی اقتصادی کنند؟

«ارزیابی اقتصادی طرح‌ها» نوشته محمدنقی نظرپور و زینب کسرائی به مخاطبان چگونگی ارزیابی پروژه‌های اقتصادی و نحوه به سرانجام رساندن آنها از پروژه‌های کوچک تا طرح‌های عظیم ملی را آموزش می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «ارزیابی اقتصادی طرح‌ها» نوشته محمد نقی نظرپور و زینب کسرائی که مطابق با سرفصل‌های مصوب شورای تحول علوم انسانی تالیف و تدوین شده، بجز آنکه کتابی درسی است، اما برای تمامی سطوح پروژه مربوط به یک شرکت خصوصی کوچک تا طرح‌های عظیم ملی کاربرد دارد و به ایرانیان می‌آموزد که چگونه طرح‌های خود را اقتصادی ارزیابی کنند.

اهمیت این کتاب در شرایط فعلی کشور که نظام خصوصی سازی در حال اجراست و کشور نیازمند به بویژه کارگاه‌های تولیدی و بنگاه‌های زودبازده اقتصادی بیش از پیش خود را نشان می‌دهد. اینکه چگونه بتوان طرح‌های اقتصادی خود را به طریق اسلامی و در سیستم بانکداری اسلامی تامین مالی کرد، مساله بسیار مهمی است که فعالان اقتصادی و کسانی که قصد ورود در عرصه اقتصاد را دارند سخت به آن نیازمندند.

کتاب هفت فصل دارد که عناوین آن به ترتیب عبارتند از: «تهیه و تدوین طرح، مطالعات فنی و بازاری»، «آشنایی با برخی مفاهیم ارزیابی اقتصادی»، «معیارهای ارزیابی مالی طرحها»، «ارزیابی اقتصادی طرحها از دیدگاه اجتماعی»، «ارزیابی طرح در شرایط نامطمئن»، «ارزیابی طرحها در چارچوب بانکداری اسلامی» و «آشنایی با نرم‌افزارهای مورد استفاده در ارزیابی اقتصادی طرحها».

در فصل نخست مباحثی چون «طرحهای سرمایهگذاری و انواع تقسیمبندیها»، «طبقهبندی طرحها بر اساس میزان وابستگی»، «طبقه‌بندی پروژه‌ها از دیدگاه مشارکت افراد»، «طبقه‌بندی پروژهها بر اساس نوع کارفرما»، «دوره تکامل پروژه»، «عوامل مرتبط با ارزیابی طرح»، «ضرورت ارزیابی طرح‌ها در کشورهای در حال توسعه با تأکید بر ایران»، «بررسیهای مورد نیاز برای تهیه و تدوین طرح»، «بررسی هزینه‌های طرح»، «سرمایه در گردش»، «بررسی درآمدهای طرح»، «تامین مالی طرح»، «صکوک به‌عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی اسلامی»، «سازمان‌دهی و نحوه تشکیلات اداری طرح» و... مطرح شده‌اند.

نویسندگان در فصل دوم نیز به بررسی این مسائل پرداخته‌اند: «ارزش زمانی پول»، «روابط کاربردی در اقتصاد مهندسی و ارزیابی طرح»، «سری یکنواخت A برای بهدست آوردنF پس از n سال» و... در فصل سوم نیز مباحثی چون «ارزیابی طرح از دیدگاه بخش خصوصی»، «معیارهای پویای ارزیابی مالی طرحها»، «تحلیل و ارزیابی مالی طرح» و... مورد بررسی قرار گرفته است.

نویسندگان در فصل چهارم نیز به طرح این مباحث پرداخته‌اند: «تحلیل هزینه ـ فایده و معیارهای آن»، «مازاد مصرفکننده و تولیدکننده»، «ارزیابی طرحها در شرایط وجود قیود سرمایهگذاری»، «ارزشگذاری در شرایط عدم وجود بازار و سنجش هزینهها و منافع غیرپولی»، «شاخصهای اقتصادی در ارزیابی طرح از دیدگاه بخش عمومی» و...

همچنین «ریسک و نبود اطمینان»، «روشهای تصمیمگیری در شرایط نبود اطمینان»، «مفاهیم مربوط به ریسک و نبود اطمینان با ارائه چند مثال کاربردی»، « ریسک و تصمیمات سرمایهگذاری»، «نبود اطمینان در تحلیل هزینه ـ فایده» و «بازگشت ناپذیری سرمایه» از مهم‌ترین سرفصل‌های مطرح شده در فصل پنجم و «ویژگی‌ها و تفاوت‌های‌بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی»، «لزوم ارزیابی در بانکداری اسلامی»، «روشهای تخصیص منابع در بانکهای اسلامی» نیز از مهم‌ترین سرفصل‌های مباحث مطرح شد در فصل ششم کتاب است. در نهایت در فصل هفتم نیز مهم‌ترین نرم افزارها برای ارزیابی اقتصادی طرح‌ها از جمله «کامفار» و «اکسل» معرفی و طرز کار با آنها آموزش داده می‌شود.

«ارزیابی اقتصادی طرح ها» تالیف دکتر محمد نقی نظرپور، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید و دکتر زینب کسرائی با شمارگان ۵۰۰ نسخه، ۴۱۸ صفحه و بهای ۲۸ هزار تومان از سوی انتشارات دانشگاه مفید قم روانه کتابفروشی‌ها شده است.

کد مطلب 4480276

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