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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۳۶

امام جمعه اهل سنت زرآباد:

وحدت امروز ما سکوی پرشی به‌ سمت آینده ای پرفروغ است

وحدت امروز ما سکوی پرشی به‌ سمت آینده ای پرفروغ است

کنارک - امام جمعه اهل سنت زرآباد ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی چابهار گفت: وحدت امروز ما سکوی پرشی به‌ سمت آینده ای پرفروغ و درخشان است.

مولوی عبدالملک مهرورزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دشمن سالهاست که تلاش می کند با اقدامات خرابکارانه، تهدیدها و پرورش عناصر خود فروخته اهداف خود را عملیاتی سازد اما در طول این سا لها هیچگاه نتوانسته بر عزت، اقتدار و میزان وفاداری مردم به نظام خدشه ای وارد کند.

وی افزود: افرادی که دست به چنین تحرکاتی می زنند عده ای فریب خورده هستند که به نفع دشمنان گام بر می دارند بدون آنکه خود و خانواده شان از این حرکت سودی ببرد.

 امام جمعه اهل سنت زرآباد ادامه داد: دشمنان باید بدانند که پاسخی محکم در انتظار سرویس‌های بیگانه و هدایت کنندگان این حادثه است.

وی گفت: با گذشت ۳ دهه از جنگ تحمیلی پرچم مقاومت و ایستادگی در این سرزمین همچنان برافراشته است و این موضوع دشمنان و بد خواهان را خشمگین کرده است.

مولوی مهرورزی با اشاره به جنگ اقتصادی، رسانه‌ای و عملیات روانی دشمنان تصریح کرد: وحدت امروز ما سکوی پرش و جهشی به‌سمت آینده ای پرفروغ و درخشان است.

کد مطلب 4480279

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