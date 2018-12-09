توضیحات شرکت ملی گاز درباره گزارش مهر از وضعیت گازرسانی به زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهرشرکت ملی گاز درباره گزارش مهر با عنوان «گازی که به زاهدان رسید اما به زاهدانی ها نه/ مسئولان پاسخگو نیستند» توضیحاتی به دفتر خبرگزاری مهر ارسال کرد که متن آن به این شرح است:

احتراماً، بازگشت به درج خبری با عنوان «گازی که به زاهدان رسید اما به زاهدانی ها نه/ مسئولان پاسخگو نیستند» با کد خبر ۴۴۷۰۳۵۵ در تاریخ ۹۷/۹/۷ در پرتال آن خبرگزاری محترم، توضیحات این شرکت جهت تنویر افکار عمومی ایفاد می دارد. لذا خواهشمند است مطابق با قانون مطبوعات در اولین فرصت و با همان تیتر و عنوان در آن خبرگزاری درج گردد.

همانگونه که قبلاً به صورت مستمر در خصوص فرآیند گازرسانی به شهر زاهدان و استان سیستان و بلوچستان اطلاع رسانی شده است به استحضار می رساند در طرح بزرگ و عدالتمندانه گاز رسانی به مناطق محروم و روستایی طی برنامه ای مدون در ۳ فاز، گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان در دستور کار این شرکت قرار گرفت و بر همین اساس در فاز نخست با احداث خط لوله ای با طول ۲۶۲ کیلومتر و به قطر ۳۶ اینچ و با اعتباری بالغ بر ۷۵۰۰ میلیارد ریال گازرسانی به شهر زاهدان محقق و مقرر شد طی فاز دوم، گازرسانی به شمال استان و به طور مشخص شهر زابل و شهرها و روستاهای واقع در مسیر آن و در فاز سوم گازرسانی به نواحی جنوبی و به طور مشخص چابهار عملیاتی و اجرایی گردد که به امید خداوند متعال و با همکاری سایر دستگاه ها و نهادهای ذیربط در استان و همیاری مردم شریف و نجیب این استان به زودی شاهد بهره مندی مردم این مناطق از نعمت گاز خواهیم بود.

شرکت ملی گاز ایران علی رغم بروز محدودیت های اقتصادی در کشور، ضمن مدیریت شرایط و تامین اعتبارات لازم در ارتباط با شهر زاهدان در دو سال گذشته با احداث و بهره برداری از ۴۳۵ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع شهری به همراه ۷۰۶۸ انشعاب ایجاد شده و اشتراک پذیری حدود ۱۵۰۰۰ مشترک، گام مهمی را در جریان گازرسانی به بزرگترین شهر استان سیستان و بلوچستان برداشته و پیش بینی می شود با پیگیری و استمرار برنامه های تدوین شده و پیمان سپاری های جدید و همچنین همکاری سایر دستگاه های ذیربط، عملیات اجرایی و گازرسانی در این شهر تسریع گردد. مزید اطلاع با هدف آگاهی از عظمت طرح گازرسانی به زاهدان کافی است نگاهی به ابعاد فنی طرح نیز انداخته شود: از ابتدای سال ۱۳۹۵ عملیات اجرایی این فاز با سرعت و جدیت آغاز شد به گونه ای که روزانه ۱۲۰ دستگاه کامیون از اهواز، اراک و اصفهان قطعات لوله مورد نیاز پروژه را به منطقه حمل و سه گروه مجهز در سه نقطه به طور همزمان عملیات خاک برداری، کوه بری و جوشکاری را با سرعت پیش بردند. حجم و عظمت اجرای طرح در این بخش به اندازه ای بود که بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار متر مکعب عملیات خاک برداری انجام شد. در احداث خط لوله ایرانشهر-زاهدان، حدود ۲۲ هزار شاخه لوله ۳۶ اینچ به وزن ۸۶ هزار تن از ایرانشهر به زاهدان و ۲۱۲۵ شاخه لوله ۱۶ اینچ به وزن تقریبی ۳۱۳۰ تن جهت گازرسانی به CGS شرقی و غربی نیروگاه های استان و بالغ بر ۱۹۰ تن الکترود برای جوشکاری لوله ها استفاده شده که به طور کلی از کارخانجات داخلی تامین و به همراه سایر اقلام مورد نیاز با استفاده از ۷۷۰۰ تریلر به محل کارگاه های پروژه حمل شده است.

در بخش زابل نیز مطابق وعده داده شده و برنامه ریزی صورت گرفته تجهیزات ایستگاه CNG و احداث ۴۶ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز هم اکنون آماده شده و شهر در آستانه تزریق گاز و بهره برداری قرار گرفته است و به تبع آن مردم این شهر نیز به تناوب از این نعمت خدادادی بهره مند خواهند شد. همچنین گازرسانی به شهر ایرانشهر در سال ۱۳۹۰ محقق و در حال حاضر نیز شبکه توزیع روستاهای حومه ایرانشهر و بمپور به میزان ۱۹۰ کیلومتر احداث و ۳ روستا نیز گازدار شده و شبکه توزیع شهرهای بمپور و محمدان نیز پیشرفت مناسبی داشته است و میزان ۱۱۳ کیلومتر نیز در مرحله اجرا و تست جهت تزریق گاز می باشد. در سوی دیگر استان در شهر خاش نیز شبکه گزارسانی به مقدار ۸۴ کیلومتر اجرا شده و شهرهای برفان و دهگان نیز در مرحله اخذ مجوز، طراحی و پیمان سپاری می باشد.

موضوع حائز اهمیت این است که فرایند گازرسانی در شهرها و روستاها مبتنی بر استانداردها، ضوابط و فرایندهای تعریف شده ای شامل احداث خط انتقال گاز، شبکه گذاری، انشعاب پذیری، لوله کشی داخل منازل، تائید لوله کشی داخل منازل توسط کارشناسان سازمان نظام مهندسی و ساختمان و اتصال شبکه گاز به واحد مسکونی می باشد که این امر در شهر زاهدان و سایر شهرهای استان نیز همانند تمام شهرهای گازرسانی شده در اقصی نقاط کشور روند عادی و استاندارد خود را طی می کند.

همانگونه که در خبر منتشر شده آن خبرگزاری و سایر رسانه های محترم مشهود است مسئله و مشکل پیش آمده مربوط به نحوه توزیع گاز مایع (سیلندرهای LPG) و عدم هماهنگی در عرضه و تقاضای این حامل انرژی می باشد که به طور کلی عرضه و نظارت بر توزیع این محصول ارتباطی با شرکت ملی گاز ایران نداشت و متولی آن بخش دیگری می باشد؛ حال اینکه در خبر و گزارش تهیه شده موضوع به این شرکت مرتبط شده است. در حالی که این شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم و علی رغم مشکلات گوناگونی که وجود دارد تاکنون خدمات خود را ارائه نموده و با به کارگیری شرکت های جدید و استفاده از خدمات پیمانکاران دائما در حال بهبود و تسریع در عملیات گازرسانی می باشد.

شرکت ملی گاز ایران ضمن تاکید بر اهمیت و ضرورت رسیدگی به مشکلات تمامی مناطق محروم به ویژه مشکل تامین گاز مایع در استان سیستان و بلوچستان به دور از هر گونه مسائل حاشیه ای و سیاسی حداکثر عزم، اراده و پتانسیل خود را مصروف گازرسانی در مناطق محروم و روستایی نموده است تا امید، آسایش و توسعه یافتگی را برای هموطنان عزیز در اقصی نقاط کشور به ویژه نواحی دور دست، صعب العبور و محروم فراهم آورد و گازرسانی به بیش از ۱۳ هزار روستا در دولت یازدهم و دوازدهم گواهی صادقانه بر آن است و بی شک طرح گازرسانی به مردمان شریف استان سیستان و بلوچستان نیز یکی از مهمترین اولویت های دولت و شرکت ملی گاز به شمار می آید. در حالی که تا پیش از دولت تدبیر و امید نیز اقدام ویژه ای در این خصوص انجام نشده بود.

بدون تردید مطالبه گیری و بیان مشکلات مردم توسط رسانه های محترم نقش بسزایی در توسعه متوازن جوامع و رفع محرومیت ها دارد و بر همین اساس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران در خصوص موضوع گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و با در نظر گرفتن تمامی وجوه اعم از اثرات و ابعاد اجتماعی، اقتصادی و ... انعکاس صحیح مشکل نسبت به پیگیری موضوع مبادرت نماید تا از نتیجه این زحمات با رفع مشکلات به وجود آمده گام مردم عزیز نیز به واقع شیرین گردد.