برداشت ۹۵۰ تن عسل از زنبورستانهای قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه روز یکشنبه در مراسم افتتاح ساختمان شرکت تعاونی زنبورداران قزوین که با حضور زرآبادی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، علی شاپورزاده معاون بهبود تولیدات دامی و اعضای تعاونی زنبورداران برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر هزار کلنی مدرن در هزار و ۷۰۰ زنبورستان استان وجود دارد.

وی از برداشت بیش از ۹۵۰ تن عسل از زنبورستانهای استان در طول سال خبر داد و افزود: همچنین صنعت زنبور داری در استان قزوین برای ۲۵۰۰ شغل ایجاد کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با بیان اینکه استان قزوین شرایط مستعد و مناسبی را برای تولید محصولات کشاورزی به ویژه عسل دارد تصریح کرد : عسل تولیدی استان برند خاص دارد و با توجه به اینکه این تعاونی در سطح شهرستان قزوین است باید شرایط مناسبی را فراهم کرد تا در سایر شهرستانهای استان نیز تعاونی زنبورداران تشکیل و زمنیه ایجاد اتحادیه استانی فراهم شود.

خمسه خاطر نشان کرد : این تعاونی با برگزاری دوره های آموزشی می تواند زمینه ارتقای زنبورداران را فراهم کند.