دیگر تمایلی به دبیری جشنواره تئاتر کودک ندارم/ دبیر «ماشین» نیست

مریم کاظمی دبیر بیست و چهارمین و بیست و پنجمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان درباره اینکه آیا در دوره بیست و ششم نیز بهعنوان دبیر این جشنواره حضور خواهد داشت یا نه به خبرنگار مهر گفت: دیگر تمایلی به دبیری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان ندارم و می خواهم به فعالیتهای دیگر خود در زمینه تئاتر و تصویر و کلاسهای آموزشی کودکان و نوجوانان بپردازم.
وی با اشاره به اینکه نارضایتیهایی از جشنواره بیست و پنجم تئاتر کودک و نوجوان وجود داشت، تاکید کرد: همیشه نارضایتی و انتقاد نسبت به هر رویداد و عملکردی وجود دارد که به خودی خود بسیار خوب است و باعث رشد میشود ولی علت اینکه من دیگر مایل نیستم بار دیگر دبیر باشم اختصارا این است که برای جشنواره بهزعم خویش ایدههای اصولی و واقعگرا و کاربردی داشته و دارم تا بتواند به تئاتر کودک و نوجوان نیرو و قدرت تزریق کند ولی تغییر نیاز به زمینه سازی در طول زمان دارد، یعنی ثبات برنامهریزی و مدیریت ریسک.
کاظمی ادامه داد: تغییرات ساختاری و بنیادین باید آسیبشناسی و تجربه شود تا کم کم تبدیل به اصل قابل قبول شود. مشکل این است، یک یا ۲ دوره دبیری جشنواره به طور اتفاقی و ناگهانی خود بزرگترین آسیب است. وقتی نیمی از سال سپری میشود و هیچکس نمیداند تکلیف یک جشنواره بین المللی چیست و دبیر آن کیست یعنی اینکه زودتر دست را باختهایم. اینگونه کار کردن برای من وسوسه برانگیز و جذاب نیست و هدفی در آن نمی بینم که انرژی مبارزه با مشکلات را در خود و ستاد اجرایی بچینم.
دبیر ۲ دوره جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان اظهار کرد: اگر قرار باشد دبیر ماشین امضا و مجری توصیهها و سلیقههای فراوان باشد و نیازی به هیچ ایده هنری نداشته باشد میتوان از بین کارمندان او را انتخاب کرد و ماموریت اداری به آنها سپرد.
کاظمی در پایان سخنان خود تصریح کرد: حضور به عنوان دبیر جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان برای ۲ سال پیاپی برای من کافی بود.
نظر شما