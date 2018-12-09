ساختار آبی کشور نمی تواند تابع خط کشی های سیاسی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی کلانتری ظهر یکشنبه در نشست بررسی وضعیت سد تنگ سرخ در کهگیلویه و بویراحمد، افزود: تطبیق ساختار آبی کشور با ساختار سیاسی اشتباه بزرگی است و باید حوضه های آبخیز و آبریز در کنار هم دیده شوند و تطبیق ساختار آبی با ساختار سیاسی اشتباه است.

کلانتری با بیان اینکه نباید در استان ها فکر شود که باید همه منابع آبی در همان استان صرف شود، اظهار کرد: این موضوع باعث می شود که ساختار آبی کشور بهم ریخته و تطبیق آن با ساختار سیاسی مدیریت آب کشور را ضعیف می کند.

معاون رئیس جمهور با اشاره به پروژه سد تنگ سرخ، ابراز داشت: با توجه به قرار گرفتن سد بین دو استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد، سازمان محیط بررسی زیست محیطی و پیوست های لازم در راستای اجرای پروژه را داشته و به این پروژه بین حوضه ای توجه لازم خواهد شد.