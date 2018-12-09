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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۵۲

معاون اجتماعی انتظامی آذربایجان غربی:

۵۵ هزار عدد قرص قاچاق در سلماس کشف شد

۵۵ هزار عدد قرص قاچاق در سلماس کشف شد

ارومیه – معاون اجتماعی انتظامی آذربایجان غربی از کشف نزدیک به ۵۵ هزار عدد قرص قاچاق در سلماس خبر داد.

سرهنگ اسدالله مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کشفیات انتظامی استان در ۲۴ ساعت گذشته افزود: در این مدت ۵۴ هزار و ۷۲۰ عدد قرص قاچاق در سلماس کشف و ضبط شده است افزود: ارزش ریالی این قرص ها ۳۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی ادامه داد: در این مدت همچنین ۲۲ هزار نخ سیگار قاچاق در مهاباد کشف شده است ادامه داد: این سیگارهای قاچاق به ارزش ۱۵۰ میلیون ریال از یک دستگاه خودروی سواری کشف و ضبط و در این زمینه نیز یک نفر متهم دستگیر شده است.

سرهنگ مالکی از دستگیری ۱۰ سارق حرفه ای در ماکو نیز خبر داد و اضافه کرد: این سارق حرفه ای به انجان ۱۵ فقره سرقت از منزل و مغازه در این شهرستان اعتراف کرده است.

معاون اجتماعی انتظامی آذربایجان غربی با اشاره به دستگیری  سارقان موتورسیکلت در شاهین دژ گفت: این سارقان به انجام ۱۱ فقره سرقت موتورسیکلت و سه نفره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کردند.

سرهنگ مالکی افزود: از این سارقان مقادیر زیادی لوازم سرقتی در مخفیگاه متهمین کشف و سه نفر سارق و دو نفر مالخر در این خصوص شناسایی و دستگیر شد.

کد مطلب 4480311

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