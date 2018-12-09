۵۵ هزار عدد قرص قاچاق در سلماس کشف شد

سرهنگ اسدالله مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کشفیات انتظامی استان در ۲۴ ساعت گذشته افزود: در این مدت ۵۴ هزار و ۷۲۰ عدد قرص قاچاق در سلماس کشف و ضبط شده است افزود: ارزش ریالی این قرص ها ۳۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی ادامه داد: در این مدت همچنین ۲۲ هزار نخ سیگار قاچاق در مهاباد کشف شده است ادامه داد: این سیگارهای قاچاق به ارزش ۱۵۰ میلیون ریال از یک دستگاه خودروی سواری کشف و ضبط و در این زمینه نیز یک نفر متهم دستگیر شده است.

سرهنگ مالکی از دستگیری ۱۰ سارق حرفه ای در ماکو نیز خبر داد و اضافه کرد: این سارق حرفه ای به انجان ۱۵ فقره سرقت از منزل و مغازه در این شهرستان اعتراف کرده است.

معاون اجتماعی انتظامی آذربایجان غربی با اشاره به دستگیری سارقان موتورسیکلت در شاهین دژ گفت: این سارقان به انجام ۱۱ فقره سرقت موتورسیکلت و سه نفره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کردند.

سرهنگ مالکی افزود: از این سارقان مقادیر زیادی لوازم سرقتی در مخفیگاه متهمین کشف و سه نفر سارق و دو نفر مالخر در این خصوص شناسایی و دستگیر شد.