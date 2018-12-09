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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۲۳

در واکنش به برخی شایعات؛

طالبی: هیچ اختلافی با مسئولان بوکس ندارم/ به خواست خودم رفتم

طالبی: هیچ اختلافی با مسئولان بوکس ندارم/ به خواست خودم رفتم

درحالی که برخی از اختلاف میان نایب رئیس سابق بوکس و فدراسیون این رشته خبر داده اند، ناصر طالبی تاکید کرد با خواست خودش ترک مسئولیت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، با انتخاب صالحی به عنوان نایب رئیس جدید فدراسیون بوکس شایعه‌های زیادی پیرامون اختلاف میان طالبی نایب رئیس سابق و فدراسیون مطرح شد. طالبی که یکی از چهره‌های پیشکسوت و مقبول جامعه بوکس به شمار می‌رود و حضورش در فدراسیون بوکس جلوی بروز بسیاری از حواشی و اختلافات را گرفت تنها اندکی بعد از آغاز همکاری به آن خاتمه داد.

ناصر طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سوال که برخی عنوان می‌کنند علت استعفای شما اختلاف با فدراسیون بود گفت: تعجب می‌کنم، چرا که استعفای من در یک پروسه مشخص و به دور از هرگونه حواشی بود. من همانطور که برای شرکت در انتخابات فدراسیون اسکی از نایب رئیسی قایقرانی استعفا دادم به همان شکل هم چون در انتخابات فدراسیون قایقرانی ثبت نام کردم استعفایم را از نایب رئیسی بوکس تقدیم وزارت ورزش و جوانان کردم ضمن اینکه آرزوی موفقیت برای فدراسیون بوکس و ورزشکاران توانمند این رشته را دارم.

* بهاره سلطانی

کد مطلب 4480315

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