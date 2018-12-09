شهرستان ساوه دهه فجر امسال میزبان اجلاس شهدای کارگری است

به گزارش خبرنگار مهر،‌ محمد بهاروند پیش از ظهر شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری اجلاس شهدای کارگری کنگره ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی در ساوه اظهار داشت: مقرر است اجلاس شهدای کارگری هفدهم بهمن ماه سال جاری و همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی به میزبانی شهر ساوه برگزار شود.

فرماندار شهرستان ساوه افزود: کنگره بزرگداشت ۶۲۰۰ شهید دفاع مقدس استان مرکزی اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود که می طلبد شرایط و تمهیدات لازم برای برگزاری هر چه مطلوب تر اجلاس شهدای کارگری این کنگره از سوی مسئولان مربوطه شهرستانی ساوه اندیشیده شود.

بهاروند بیان کرد: با توجه به اینکه شهرستان ساوه در استان مرکزی میزبان بیشترین تعداد جمعیت کارگری است، به همین سبب اجلاس شهدای کارگری مقرر شد به میزبانی این شهرستان برگزار شود.

فرماندار شهرستان ساوه یادآور شد که دستگاه های اجرایی مسئول در برگزاری اجلاس شهدای کارگری با برنامه ریزی و در تعامل و همکاری با یکدیگر، زمینه برگزاری مطلوب و باکیفیت این مراسم را فراهم کنند.

در این جلسه همچنین علی رسولی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ساوه اظهار داشت: استان مرکزی ۲۶۵ شهید کارگر به نظام اسلامی تقدیم کرده که از این تعداد، ۵۸ شهید متعلق به شهرستان ساوه هستند و در همین راستا اجلاس شهدای کارگری مقرر است به میزبانی ساوه برگزار شود.

وی عنوان کرد: در همین رابطه کمیته هایی در شهرستان ساماندهی شده که از جمله آنها باید به کمیته اجرایی، کمیته مالی، کمیته فرهنگی و هنری، کمیته تربیت بدنی، کمیته اطلاع رسانی، کمیته امور بانوان، کمیته آمار و اطلاعات و... اشاره کرد.