به گزارش خبرگزاری مهر مدیر کل دفتر آموزش محیط زیست گفت: در این برنامه آموزشی، نجم السادات موسوی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دارای مدرک دکتری مدیریت آموزشی، مباحث مربوط به «بسته آموزش محیط زیست در پیش دبستان» را تشریح خواهد کرد.



آرش یوسفی با اعلام این مطلب افزود: امروز همه می دانیم که وضعیت کنونی محیط زیست کشور در شرایط بحرانی قرار گرفته و یکی از دلایل اصلی این بحران ها، فقدان آگاهی لازم و ضعف فرهنگی در زمینه ارتباط شهروندان با محیط زیست است.



وی سالهای اولیه زندگی را دوران بسیار حساسی قلمداد کرد و گفت: با توجه به اینکه در این دوران کودکی، نگرش ها، ارزش ها و مهارت های مورد نیاز برای زندگی شکل می گیرد؛ بهترین زمان برای انتقال مفاهیم حفاظت و پشتیبانی محیط زیست به انسانها نیز در همین دوران است.



یوسفی ادامه داد: دفتر آموزش محیط زیست با همکاری وزارت آموزش و پرورش و اساتید دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی نسبت به تهیه محتوای بسته ی آموزش محیط زیست در پیش دبستان اقدام کرد و محتوای آن در قالب طرح پژوهشی و فرآیندی کاملاً علمی و کارشناسی تهیه شده و از تمامی تخصص های مورد نیاز بهره برداری شده و به تأیید وزارت آموزش و پرورش رسیده است.



مدیر کل دفتر آموزش محیط زیست هدف از تهیه این بسته آموزشی را مشارکت در تربیت نسلی آگاه، مسئول و دوست دار محیط زیست دانست و افزود: این بسته در گام نخست برای مربیان پیش دبستانی و نحوه ی آموزش محیط زیست به کودکان در فضاهای باز و بسته اشاره دارد و نجم السادات موسوی می کوشد تا در این برنامه آموزشی، خلاصه ای از اهداف و محتوای موجود در این بسته ی آموزشی را برای حاضران تبیین کند.



​​​​​​​ وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه این بسته آموزشی بتواند فصل جدیدی از حفاظت محیط زیست در نسل آینده را تضمین کند؛ گفت: حضور در این برنامه آموزشی آزاد بوده و از عموم علاقمندان خصوصاً مربیان و والدین کودکان پیش از دبستانی دعوت می شود تا در این نشست آموزشی شرکت کنند.