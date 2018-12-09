به گزارش خبرگزاری مهر مدیر کل دفتر آموزش محیط زیست گفت: در این برنامه آموزشی، نجم السادات موسوی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دارای مدرک دکتری مدیریت آموزشی، مباحث مربوط به «بسته آموزش محیط زیست در پیش دبستان» را تشریح خواهد کرد.
آرش یوسفی با اعلام این مطلب افزود: امروز همه می دانیم که وضعیت کنونی محیط زیست کشور در شرایط بحرانی قرار گرفته و یکی از دلایل اصلی این بحران ها، فقدان آگاهی لازم و ضعف فرهنگی در زمینه ارتباط شهروندان با محیط زیست است.
وی سالهای اولیه زندگی را دوران بسیار حساسی قلمداد کرد و گفت: با توجه به اینکه در این دوران کودکی، نگرش ها، ارزش ها و مهارت های مورد نیاز برای زندگی شکل می گیرد؛ بهترین زمان برای انتقال مفاهیم حفاظت و پشتیبانی محیط زیست به انسانها نیز در همین دوران است.
یوسفی ادامه داد: دفتر آموزش محیط زیست با همکاری وزارت آموزش و پرورش و اساتید دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی نسبت به تهیه محتوای بسته ی آموزش محیط زیست در پیش دبستان اقدام کرد و محتوای آن در قالب طرح پژوهشی و فرآیندی کاملاً علمی و کارشناسی تهیه شده و از تمامی تخصص های مورد نیاز بهره برداری شده و به تأیید وزارت آموزش و پرورش رسیده است.
مدیر کل دفتر آموزش محیط زیست هدف از تهیه این بسته آموزشی را مشارکت در تربیت نسلی آگاه، مسئول و دوست دار محیط زیست دانست و افزود: این بسته در گام نخست برای مربیان پیش دبستانی و نحوه ی آموزش محیط زیست به کودکان در فضاهای باز و بسته اشاره دارد و نجم السادات موسوی می کوشد تا در این برنامه آموزشی، خلاصه ای از اهداف و محتوای موجود در این بسته ی آموزشی را برای حاضران تبیین کند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه این بسته آموزشی بتواند فصل جدیدی از حفاظت محیط زیست در نسل آینده را تضمین کند؛ گفت: حضور در این برنامه آموزشی آزاد بوده و از عموم علاقمندان خصوصاً مربیان و والدین کودکان پیش از دبستانی دعوت می شود تا در این نشست آموزشی شرکت کنند.
برنامه بیست و ششمین زنگ آموزش کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست با اختصاص به موضوع تبیین بسته آموزش محیط زیست در پیش دبستان، فردا در سالن همایش های بین المللی سازمان محیط زیست اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر مدیر کل دفتر آموزش محیط زیست گفت: در این برنامه آموزشی، نجم السادات موسوی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دارای مدرک دکتری مدیریت آموزشی، مباحث مربوط به «بسته آموزش محیط زیست در پیش دبستان» را تشریح خواهد کرد.
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