رقابت نزدیک تیمها برای کسب سکو / دو تیم اول به مسابقات باشگاه های آسیا می روند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پانزدهم از نوزدهمین دوره لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور از عصر امروزچهارشنبه 25 بهمن ماه بابرگزاری یک دیدار بین تیم نفت تهران و فولاد مبارکه نوین اصفهان استارت خواهد خورد. روز جمعه 27 بهمن ماه، کابل خودرو سبزوار میزبان آهن بافق یزد و هپکو اراک میزبان شهرداری تبریزاست. صنعت مس کرمان با شهرداری کرمان و فولاد مبارکه اصفهان با دانشگاه آزاد دیدار خواهد داشت.

تیم فولاد مبارکه با کسب 24 امتیاز صدرنشینی خود را تا هفته چهاردهم بازیها حفظ کرده است اما شرایط این تیم درهفته های پایانی می تواند سرنوشت قهرمان دوره های پیشین را تغییر دهد. فولاد برای رقابتهای این هفته در برابر تیم دانشگاه آزاد، چندین بازیکن اصلی خود را به دلیل مصدومیت در اختیار نخواهد داشت.

تیم دانشگاه آزاد چند هفته ای است که تمامی دیدارهای خود را با قدرت برده و اگر وضعیت بازی روز جمعه به نفع دانشگاه آزاد باشد، موقعیت این تیم درجدول به خطر خواهد افتاد. فولاد مبارکه در صورت باخت به رده دوم جدول سقوط خواهد کرد و در صورت تکرار یک باخت دیگر احتمال حضور خود را در رقابتهای باشگاه های آسیا ضعیف خواهد کرد.

شهرداری کرمان و مس کرمان نیزبازی حساسی را پیش رو دارند. برنده این بازی درفاصله دو هفته مانده به پایان لیگ، عنوان دوم جدول را از آن خود می کند. در صورتی که تیم شهرداری کرمان به عنوان دومین تیم جدول، بازی را به حریف واگذارکند جای خود را به تیم مس کرمان خواهد داد. مس کرمان با دراختیار گرفتن بازیکنان برتر کشور بازیهای خوبی را در این چند هفته از خود به نمایش گذاشته و قطعا در صورت کسب برد می تواند یکی از سکوهای قهرمانی را برای خود متصور کند.

تیم دانشگاه آزاد در چندین دوره مسابقات باشگاههای کشور جزء تیمهای دوم وسوم جدول بوده و درچند هفته گذشته مسابقات نیز تمامی دیدارها را با پیروزی پشت سر گذاشته است. این تیم درصورت کسب دو برد و یک باخت تیم فولاد می تواند قهرمانی را از آن خود کند.

شرایط حساس رقابتهای لیگ هندبال باشگاه های کشور در سه هفته باقیمانده از لیگ می تواند سرنوشت قهرمانی مسابقات را برای حضور در رقابتهای باشگاه های آسیا رقم بزند. فدراسیون هندبال ایران قصد دارد همچون سالهای گذشته دو تیم برتر این لیگ را به رقابتهای باشگاه های آسیا اعزام کند.

در حالیکه تیم فولاد مبارکه اصفهان نماینده ثابت ایران دراین شش دوره بوده به نظر می آید با شرایط پیش آمده در جدول مسابقات ، مصدومیت بازیکنان تیم وامتیازات نزدیک حریفان قدری چون دانشگاه آزاد و شهرداری کرمان، دست یافتن به سکوهای اول و دومی برای این تیم سخت تر شده است. تاکنون تیمهای شهرداری کرمان، دانشگاه آزاد و آهن بافق یزد نیز به عنوان نمایندگان ایران در مسابقات باشگاههای آسیا شرکت کرده اند.

رقابتهای قهرمانی هندبال باشگاه های آسیا آذرماه سال 86 برگزارمی شود که هنوز از سوی کنفدراسیون هندبال آسیا میزبان این رقابتها معرفی نشده است.