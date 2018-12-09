استفاده از بازنشسته ها در مشاغل خاص به اندازه یک سوم ساعت کاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمدتقی نظر پور در نشست شورای سیاست گذاری امور پشتیبانی مناطق ده گانه آموزش عالی و مسئولان سازمان امور اداری و استخدامی کشور، ارائه آمار دقیق در حوزه منابع انسانی را یکی از عوامل اصلی در حل مشکلات و اتخاذ تصمیم گیری های مناسب و رسیدن به تفاهم با سازمان اداری واستخدامی کشور برشمرد.

وی منابع انسانی را یکی از پر توان ترین منابع کشور برشمرد و اظهار داشت: در دنیای امروز کشوری غنی است که روی منابع انسانی خود به طور جدی و با برنامه سرمایه گذاری کند.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بعد از وزارت خانه های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی سومین دستگاه بزرگ اجرایی کشور است.

وی افزود: در بخش منابع انسانی، دانشگاه ها، سازمان ها و موسسات وابسته به آموزش عالی به دو بخش اعضای هیات علمی و کارمندان تقسیم می شوند که آمار در حوزه اعضای هیات علمی حدود ۸۵ هزار نفر و در حوزه کارمندی حدود ۱۵۰ هزار نفر است و عددی که در برنامه ششم توسعه باید به آن برسیم به ازای هر ۴ نفر کارمند یک عضو هیات علمی و به ازای هر ۲۴ نفر دانشجو یک عضو هیات علمی است که این آمار از شاخص هایی است که در برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده است.

وی با تاکید بر این نکته که در دانشگاه ها و موسسات وابسته به آموزش عالی نباید این تصور ایجاد شود که دغدغه ما فقط اعضای هیات علمی هستند، گفت: باید تلاش شود به وضعیت معیشتی و مشکلات کارمندان هم رسیدگی شود و رضایت مندی اداری کارکنان حاصل شود.

نظر پور با بیان اینکه ما در این نشست چهار محور را سر لوحه کار قرار داده ایم، افزود: اولین نکته، پیگیری تبدیل وضعیت و اخذ شناسه کارکنان قراردادی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی است که بعد از تاریخ ۱۵شهریور۹۳ به کار گرفته شده اند، دومین نکته نحوه اجرای تبصره ۱ بند زال ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تبدیل وضعیت اعضای قراردادی ایثارگر است.

وی ادامه داد: سومین موضوع، استفاده از همکاران بازنشسته در مشاغل خاص در محدوده زمانی یک سوم ساعت کاری و اخذ شناسه برای آنها از سازمان امور اداری و استخدامی است.

نظرپور به آخرین موضوع مطرح در دستور کاراین نشست اشاره کرد و افزود: پیگیری اخذ شماره مستخدم برای اعضای هیات علمی فاقد شماره که از سال ۸۶ تا ۹۴ همکاری خود را به عنوان هیات علمی در دانشگاه ها آغاز کرده و از وزارت دارایی حقوق دریافت می کنند ولی شماره مستخدم ندارند از دغدغه های دیگر ما در این حوزه است تا این افراد هم در زمان بازنشستگی دچار مشکل نباشند.

نظر پورگفت: امیدواریم با تداوم این نشست ها و تعامل با همکاران مان در سازمان امور اداری و استخدامی کشور و روسای مناطق ده گانه برای حل مشکلات و موانع در حوزه منابع انسانی به یک انسجام و تفاهم معقول برسیم و بتوانیم در تصمیم گیری ها به یک رویه مشترک دست پیدا کنیم.