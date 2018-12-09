مرمت پل تاریخی کشکان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان، سید امین قاسمی گفت: اداره کل میراث فرهنگی لرستان در راستای اهداف حفاظتی و احیای اماکن تاریخی، مرمت پل کشکان شهرستان دوره چگنی را با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریال آغاز کرده است.

وی اظهار داشت: این بخش از مرمت پل با تمرکز بر کوله شرقی آن و به منظور جلوگیری از آسیب طغیان رودخانه به این پایه صورت می گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان افزود: آوار برداری و استحکام بخشی بام و برخی از پایه ها و استحکام بخشی و بندکشی سنگ های حجاری شده در قسمت پاکار طاق ها از دیگر اقداماتی است که در این فصل از مرمت پل کشکان صورت می پذیرد.

علی مصطفی نژاد سرپرست پایگاه پل های تاریخی استان نیز با اشاره به اینکه ساخت پل کشکان بر اساس کتیبه موجود، در زمان بدر بن حسنویه و به سال ۳۸۹ هـ. ق آغاز و ۱۰ سال به طول انجامیده است، گفت: این اثر تاریخی ارزشمند به شماره ۳۳۵ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.