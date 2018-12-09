پایان ارزیابی آثار ۴ بخش از جشنواره تئاتر فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، چهار بخش سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر منتخبان خود را شناخت.

انتخاب آثار بخش های مسابقه «عکس»، «پوستر»، «تئاتر خیابانی» و «دیگر گونه های اجرایی» به پایان رسید.

بخش مسابقه «عکس» به مدیریت سیامک زمردی مطلق و هیات انتخاب متشکل از رضا معطریان، هادی نوید و عباس کوثری، بخش مسابقه «پوستر» به مدیریت ابراهیم حسینی و هیات انتخاب متشکل از صالح تسبیحی، ساعد مشکی و فرزاد ادیبی، بخش های «تئاتر خیابانی» و «دیگرگونه های اجرایی» به مدیریت مشترک سامان خلیلیان و هیات انتخاب متشکل از مهرداد رایانی مخصوص، علی ظفر قهرمانی، مرتضی وکیلیان، آزاده گنجه، اصغر دشتی و امیر راد بعد از بررسی آثار رسیده به دبیرخانه، برگزیدگان بخش های خود را انتخاب و معرفی کردند تا در زمان مقرر اسامی یاد شده توسط دبیرخانه اطلاع رسانی شود.

سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر از ۲۲ بهمن تا ۴ اسفند ۱۳۹۷ با دبیری نادر برهانی مرند برگزار خواهد شد.