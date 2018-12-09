خروج کالاهای اساسی از مرزهای کردستان ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، علی خداویسی در نشست خبری ظهر امروز یکشنبه گفت: به علت نوسانات ارزی، مسافران کردستان عراق به ایران، اقدام به خرید یکسری از اقلام مصرفی در سطح گسترده کردند که این امر مشکلات زیادی را برای مردم شهرهای مرزی از جمله مریوان ایجاد کرد. بدین منظور خروج گوشت، مرغ، شکر، برنج، گوجه فرنگی وسایر اقلام مصرفی همراه با مسافر ممنوع است.

وی با اشاره به سو استفاده برخی افراد از نوسانات ارزی در چند ماه اخیر، گفت: در سه مرحله از خروج ۱۸۴ هزار دلار به ارزش یک میلیارد و ۸۱۴ میلیون ریال جلوگیری شد همچنین یکه محموله طلا به وزن یک کیلو و ۷۰۰ گرم به ارزش شش میلیارد و ۸۳۹ میلیون ریال از این افراد کشف شد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان به دستگیری یک هزار و ۶۵۶ متهم مربوط به قاچاق کالا در استان از ابتدای امسال تا پایان آبان اشاره کرد و افزود: در مدت، ۴۹ باند قاچاق در کردستان متلاشی شد که در مقایسه با سال گذشته یک باند پارسال ۱۹ درصد رشد داشته و در همین زمینه یک هزار و ۶۵۶ نفر دستگیر دستگیر شده اند در مقایسه با سال قبل ۲۳ درصد کاهش داشته است.

خداویسی گفت: به علت نوسانات ارزی در طی هشت ماهه امسال یک میلیون ۳۰۸ هزار لیتر سوخت قاچاق شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸۵ درصد افزایش یافته است و بیشترین قاچاق سوخت از مسیر پایانه مرزی باشماق و از طریق اتوبوس و کامیون های که دارای باک اضافی بوده اند صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: کشور ایران با ۱۵ کشور در دنیا مرز مشترک دارد و استان کردستان یکی از استان های مرزی است که به منظور جلوگیری از قاچاق کالا و ارز نیازمند مدیریت می باشد و سیاست اصلی کمیسیون قاچاق کالا و ارز، در بحث پیشگیری می باشد و تنها ۳۰ درصد از فعالیت های این کمیسیون در زمینه مقابله با قاچاق است.

وی با اشاره به برخورد با متجاوزان مرزی گفت: در بسیاری از موارد از برخورد با افرادی که تنها شغل آنها کولبری است و از این راه امرار معاش می کنند چشم پوشی کرده ایم و به هیچ عنوان در کردستان با کولبران برخورد قهری نمی شود و افراد قاچاقچی با استفاده از نام کولبر سعی در قاچاق مشروبات الکلی و محصولات فرهنگی دارند که مجهز به سلاح گرم هستند و ما به شدت با این افراد برخورد می کنیم.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان افزود: افزایش کشفیات مشروبات الکلی نشان دهنده این موضوع است که دستگاه های فرهنگی ذیربط نتوانسته اند در زمینه آگاهی رسانی مردم در زمینه قاچاق به خوبی عمل نمایند و صدا وسیما و سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان دستگاه های متولی و اثر گذار در زمینه فرهنگی می توانند کمک کنند چون سیاست اصلی ما پیشگیری است.

خداویسی یادآور شد: از سال ۸۸ در کردستان پنج بازارچه مرزی گشایش یافت اما با توجه به اشکالاتی که این طرح داشت در اواخر سال ۹۶ و در طرح ساماندهی تعداد این بازارچه ها به سه باب کاهش یافت و در حال حاضر این سه بازارچه نیز غیر فعال هستند.