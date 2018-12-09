بهبودیافتگان مواد مخدر در شیراز به سینما رفتند

به گزارش خبرنگار مهر ، اداره پیشگیری و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی شیراز با هدف صیانت تعدادی از بهبود یافتگان سوء مصرف مواد مخدر را به سینما فرهنگ شیراز برد.

مدیر اداره پیشگیری و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی شیراز درباره صیانت از بهبودیافته ها به خبرنگار مهر ، گفت: حمایت‌های روانی و اجتماعی مانع از برگشت بهبودیافتگان به اعتیاد می‌شود.

یوسف آفرینی، افزود: بهبودیافتگان مواد مخدر برای بازگشت به جامعه نیازمند احترام و حمایت هستند و اداره پیشگیری و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی شیراز در این راستا برنامه‌هایی فرهنگی و روانشاختی را با هدف حمایت از این بهبودیافتگان در دستور کار دارد.

وی در ادامه افزود: این اداره تلاش می‌کند تا با گسترش این برنامه‌ها، الگوی مناسبی ایجاد کند تا به عنوان راهی تازه برای صیانت از بهبودیافتگان در جامعه نهادینه شود؛امید داریم در آینده شاهد بازگشت دوباره افراد بهبود یافته به دام اعتیاد به دلیل عدم حمایت مناسب از آنها نباشیم.

آفرینی در پایان از مدیریت و کادر دلسوز سینما فرهنگ و پردیس سینمایی گلستان برای حمایت از این برنامه ها تشکر کرد.