مسئولان انفال را به درستی مدیریت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی طباطبایی نژاد ظهر یکشنبه در گردهمایی حوزه‌های نمایندگی ولی‌فقیه ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه ۲ کشوری که در سالن اشراق سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان برگزار شد، با تأکید بر اینکه در برهه کنونی، مسئولان باید انفال را به‌درستی مدیریت کنند، افزود: برای اینکه بتوان در این عرصه به وظایف درست عمل کرد، پنج وظیفه تعریف‌شده است.



وی بابیان اینکه یکی از مهم‌ترین اولویت‌هایی که این سازمان از دیرباز تا به امروز نسبت به انجام آن اهتمام ویژه‌ای داشته، بحث باز کردن گره از مشکلات مردم بوده است، ادامه داد: اعتقاد راسخ به این مهم داریم که در برهه کنونی که با مشکلات زیادی مواجه هستیم، نباید به‌جای باز کردن گره از مشکلات مردم، گره دیگری به این مشکلات اضافه کنیم.



مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با یادآوری اینکه بی‌شک در جهان هستی، هر آنچه که خلق‌شده، برای انسان و خدمت به او بوده است، اظهار کرد: خدمت به خلق خدا باید در اولویت همه برنامه‌های این سازمان باشد؛ این در حالی است که متأسفانه امروز پرونده‌هایی وجود دارد که طی سال‌های متمادی حل‌نشده و باقی‌مانده است.



طباطبایی نژاد تأکید کرد: در هستی، حدودی نیز برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در نظر گرفته‌شده است.