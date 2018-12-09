به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «سندروم استکهلم» به نویسندگی و کارگردانی امیرعلی ابراهیمی از ساعت ۱۸ روز سه‌شنبه ۲۰ آذر در تماشاخانه شانو روی صحنه می رود.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: ایتالیا؛ ۱۹۱۴؛ در یک خوابگاه، هشت نفر در شش اتاق، شبی را بدون اجازه گذرانده‌اند. اکنون صبحگاه است و زندان‌بان‌ها با فریاد وارد خوابگاه می شوند ... .

امیرعلی ابراهیمی، حسین طهماسبی، رها خسروشاهی، سینا آذربایجانی، علی ابراهیم، کسری کیادی، کیارا کیاشمشکی، کیمیا علوب، کیمیا کریمیان، متین نجاتی، محمدرضا آریان صدر، ندا لاهوتی آذر، نغمه اسلامی بازیگرانی هستند که در این نمایش ۶۰ دقیقه‌ای به ایفای نقش می‌پردازند.

از دیگر عوامل این اثر می‌توان به: سینا آذربایجانی، کیمیا علوب، کیانا عسگری (گروه کارگردانی)، بهراد ضحاکی، امیرمحمد اسحاق بیگی حسنی، اردوان آستانه‌ای (گروه موسیقی و طراحی صدا)، سینا آذربایجانی (طراح نور)، نیلوفر فرهادی، سارا آذربایجانی (طراحان گریم)، علی یوسفی نژاد، سینا آذربایجانی، نگین جدید، نیلوفر فرهادی، زهرا اصغری(عکاسان) و نگین جدید(طراح پوستر، طراح گرافیکی و مشاور تبلیغاتی) اشاره کرد.

نمایش «سندروم استکهلم» تا ۶ دی‌ هرشب ساعت ۱۸ در تماشاخانه شانو به صحنه می‌رود.