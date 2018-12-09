دانشجویان مقالات علمی مرتبط با نیازهای نهاوند تهیه و تدوین کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری پیش از ظهر یکشنبه در جمع جشن دانشجویی دانشگاه ملی نهاوند که به مناسبت ۱۶ آذر برگزار شد با اشاره به نقش دانشجویان در تبیین اهداف و چگونگی شکل‌گیری ۱۶ آذر ۱۳۲، گفت: ۱۶ آذر نموداری از ارزش‌ها و برجستگی‌های جوانان مؤمن و انقلابی آن دوران بود که باعث شدند آینده‌ای موفق برای ایران اسلامی به وجود آورند.

وی با تأکید بر اینکه ۱۶ آذر زمانی فرصت برای دانشجویان تلقی می‌شود که بتوانند عظمت جنبش دانشجویی و تأثیرگذاری آن در جامعه را نمایان کند، گفت: امروز دانشجو به‌عنوان قوه گرداننده کشور است لذا باید درزمینهٔ های مختلف علمی ورود کندو در حوزه مربوط به رشته تحصیلی خود به حداقل‌ها اکتفا نکند.

فرماندار نهاوند با تأکید بر لزوم مدیریت صحیح دانشگاه توسط مسئولین مربوط، گفت: شرایط امروز کشور بیش از هرزمانی نیازمند اتحاد و همبستگی است هم‌بستگی از جنس کار، تلاش و کوشش به‌نوعی که بتوانیم در برابر تحریم‌های ظالمانه دشمنان ایران اسلامی بایستیم.

وی ادامه داد: ما باید در همه زمینه‌های موجود همچون صنعت، کشاورزی، گردشگری و غیره از توان دانشجویان بهره‌مند شویم که لازمه آن فراهم‌سازی بسترهای مناسب و ایجاد انگیزه است.

ناصری تصریح کرد: امروز بنده به شما می‌گویم که دانشجویان فرهیخته شهرستان به دنبال مقالات علمی و پایان‌نامه‌هایی در حوزه رشته‌های خود باشید که به درد آینده شهرستان، استان و ایران اسلامی بخورد.

وی افزود: نیاز جامعه و پتانسیل‌های مختلف در شهرستان مشخص است لذا انتظار داریم دانشجویان مقالات علمی مرتبط با نیازهای شهرستان نهاوند تهیه و تدوین کنند و ما نیز حمایت خواهیم کرد.