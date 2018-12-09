تقاضای سفیر بریتانیا برای مرمت یکی از بناهای تاریخی سفارت

بهگزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری ، علیاصغر مونسان معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری در دیدار با راب مک کایر سفیر بریتانیا در تهران گفت: سطح روابط بین دو کشور ایران و انگلیس افزایش یافته است و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.
او تصریح کرد: این سازمان وظایف و مسئولیتهای فرهنگی (میراثفرهنگی) و اقتصادی (گردشگری و صنایعدستی) دارد، برهمین اساس موضوعات مختلفی برای همکاری و تعامل بین دو کشور وجود دارد.
مونسان با اشاره به اینکه روند ورود گردشگران انگلیسی به ایران افزایش یافته است، ادامه داد: ایران تجربه خوبی در حوزه برگزاری موزههای مشترک با سایر کشورها دارد و در این حوزه موفقیتهای بسیاری به دست آمده است، در حال حاضر نمایشگاهی از آثار موزهای ایران در هلند به نمایش درآمده است که چند کشور دیگر هم متقاضی برگزاری این نمایشگاه هستند.
رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری اضافه کرد: برگزاری نمایشگاه مشترک بین موزه ملی ایران و موزه ملی بریتانیا میتواند یکی از نقاط همکاری بین دو کشور باشد، همچنین آمادگی برگزاری نمایشگاهی از آثار صنایعستی ایران در انگلیس نیز وجود دارد.
معاون رئیسجمهوری تصریح کرد: شرکتها و فعالان گردشگری ایران سالانه در نمایشگاه گردشگری لندن شرکت میکنند و زمینه حضور شرکتهای فعال گردشگری انگلیس در نمایشگاه گردشگری ایران که در بهمن ماه برگزار میشود نیز فراهم است.
مونسان افزود: نشان دادن تصویر واقعی ایران به مردم انگلیس موضوع بسیار مهمی است که رسانههای این کشور میتوانند در این بخش نقش آفرینی کنند، امنیت، ثبات و زیباییهای ایران انکارناپذیر است اما مشکلات و موانعی که برخی کشورها به ویژه آمریکاییها ایجاد کردهاند باعث شده است تا تصویری غیرواقعی از کشور ما در جهان ارائه شود، این موضوعی است که باید به آن توجه شود.
معاون رئیسجمهوری ادامه داد: تسریع در روند صدور ویزا برای اتباع دو کشور از دیگر زمینههایی است که میتواند مورد توافق و تفاهم قرار گیرد، چراکه هدف بیشتر ایرانیانی که درخواست ویزا دارند گردش یا فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی است و نباید این افراد برای گرفتن ویزا دچار زحمت شوند.
رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری افزود: موضوع ویزا باید بهصورت دوجانبه بین دو کشور مورد توافق قرار گیرد چراکه با رفع موانع و مشکلات در این بخش شاهد رشد و ارتقای گردشگری بین ایران و انگلیس خواهیم بود.
روابط بین ایران و انگلیس افزایش یافته است
همچنین در این دیدار راب مککایر سفیر بریتانیا در تهران گفت: روابط دوجانبه بین ایران و انگلیس از دو سال قبل تاکنون افزایش یافته است و بریتانیا علاقهمند به افزایش ارتباط و تعامل با ایران در همه زمینههاست.
او تصریح کرد: افزایش همکاریها در زمینههای نو از علاقهمندیهای ماست، با توجه به موفقیت ایران در برگزاری موزههای مشترک، انگلیس هم آماده همکاری در این حوزه است چراکه با تعامل در این بخش، همکاریها در سایر زمینهها نیز ارتقا پیدا میکند.
سفیر بریتانیا در تهران با تاکید بر اینکه موضوع ویزا باید به صورت دوجانبه از سوی دو کشور مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: در حال حاضر لیست بلندی از افرادی که درخواست ویزا دارند وجود ندارد و هر یک از اتباع ایرانی که درخواست ویزا داشته باشند ظرف مدت یک هفته قرار ملاقات میگیرند و روند صدور ویزا آغاز میشود.
مککایر تصریح کرد: ما آماده همکاری و افزایش پیوندها با ایران هستیم، متاسفانه در حال حاضر تعداد کسانی که از انگلیس به ایران میآیند کم است و باید این شرایط بهبود پیدا کند.
او تصریح کرد: انگلیس مشتاق است و درخواست دارد در برنامهای که برای ورزش چوگان به صورت بینالمللی برگزار خواهد شد، همکاری داشته باشد، همچنین از سازمان میراثفرهنگی تقاضا داریم برای مرمت و نگهداری از یکی از بناهای تاریخی سفارت، متخصصان و کارشناسانی را به ما معرفی کند چراکه معتقدیم این بنا باید براساس استانداردهای میراث فرهنگی ایران مرمت و حفاظت شود.
همکاریهای بسیاری در حوزه باستانشناسی بین ایران و انگلیس در جریان است
در ادامه این دیدار محمدحسن طالبیان معاون میراثفرهنگی گفت: ما آمادگی داریم آرشیو سفال مربوط به کاوش محوطههای باستانی را که در اختیار سفارت انگلیس است، طبقهبندی و دستهبندی کنیم تا این آثار در موزه ملی ایران نگهداری شود.
طالبیان ادامه داد: همکاریهای بسیاری در حوزه باستانشناسی بین ایران و انگلیس در جریان است و آمادگی لازم برای ارتقای این همکاریها نیز وجود دارد، همچنین زمینه همکاری در حوزه مرمت آثار تاریخی بین دو کشور وجود دارد.
معاون میراثفرهنگی افزود: چوگان یک ورزش ایرانی است که در فهرست میراثجهانی نیز به ثبت رسیده است و ما زمینه همکاری انگلیس برای اجرای برنامه بینالمللی چوگان را بررسی میکنیم.
او ادامه داد: در فرصت مناسب تیمی از کارشناسان میراث فرهنگی میتوانند برای بررسی وضعیت ساختمان سفارت وارد عمل شوند و اقدامات مرمتی و حفاظتی لازم را برای ثبات وضعیت این بنا انجام دهند.
ولی تیموری معاون گردشگری هم در این دیدار با اشاره به اینکه گردشگری به عنوان پلی برای ارتباط بین ملتها، ابزاری بسیار مناسب است، تصریح کرد: گردشگری باعث شناخت مردم کشورها از همدیگر میشود و این شناخت میتواند زمینه همکاریها در سایر بخشها را فراهم کند.
تیموری افزود: تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه مدیریت در حوزه گردشگری، آموزش و تجهیز مراکز اقامتی و همچنین توسعه زیرساختهای گردشگری سایتهای تاریخی از مواردی است که دو کشور میتوانند همکاری داشته باشند.
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