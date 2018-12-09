تصویب فوریت بررسی چگونگی محاسبه بهای خدمات پسماند

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع بررسی یک فوریت لایحه چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات پسماند دستور دیگر جلسه ۱۰۶ شورای شهر تهران بود که با رای اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.

رضا عبدلی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند در این خصوص تصریح کرد: لایحه شهرداری در خصوص پسماند ساختمانی و بیمارستانی به تصویب رسید و هم اکنون در حال اجرا است اما نحوه محاسبات در این لایحه نیازمند اصلاحاتی است که متوالیا شهروندان نسبت به آن اعتراض می کنند.

وی تصریح کرد: بر همین اساس سازمان به بررسی لازم پرداخته و فرمول های این محاسبه را مورد اصلاح قرار داد و از این روی برای صدور فیش های عوارض پیش از پایان سال از شورا می خواهیم تا این لایحه را با فوریت مورد بررسی قرار دهد.