زنگ خطر پرسه ناآگاهانه در فضای مجازی/هدایت فرهنگی مورد نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید مهدیون عصر یکشنبه در جلسه شورای مدیران حوزه ICT استان اردبیل تصریح کرد: هدایت صحیح در فضای مجازی از جمله مهمترین نیازمندیهای این عرصه بوده و چنانچه در مباحث آموزشی و فرهنگی کمکاری شود، نمیتوانیم به اهداف مدنظر در مصون ساختن جامعه از آسیبهای محتمل بستر مجازی و استفاده صحیح از آن موثر واقع شویم.
وی افزود: ایجاد شبکه ملی اطلاعات در حفظ حریم حاکمیتی کشور ضروری بوده و غفلت از راهاندازی بسترهای لازم ممکن است باعث ورود آسیبهای جدی به بدنه جامعه و سست شدن بنیان خانوادهها شود.
معاون تنظیم مقررات مرکز فضای مجازی کشور تصریح کرد: در تمامی استانهای کشور توسعه مفاهیم آموزشی در بهرهگیری صحیح از فضای مجازی مورد تاکید بوده و تحقق این موضوع نیازمند مشارکت مسئولان استانی خواهد بود.
مهدیون با اشاره به اینکه بسیاری از آسیبهای موجود در جامعه نشات گرفته از شبکههای اجتماعی است، اضافه کرد: عدم اشاعه آسیبهای مجازی با مدیریت صحیح این فضا میسر شده و در این راستا عزم عمومی تمامی مراکز آموزشی و فرهنگی را نیازمندیم.
وی یادآور شد: حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از بازوان اصلی توسعه تمامی کشورها محسوب میشود و اکثر کشورهای متمدن که در عرصههای مختلف دارای حرفهایی برای گفتن هستند، دارای زیرساختهای مجازی ایدهآلی میباشند.
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