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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۷:۵۸

معاون تنظیم مقررات مرکز فضای مجازی کشور:

زنگ خطر پرسه ناآگاهانه در فضای مجازی/هدایت فرهنگی مورد نیاز است

زنگ خطر پرسه ناآگاهانه در فضای مجازی/هدایت فرهنگی مورد نیاز است

اردبیل - معاون تنظیم مقررات مرکز فضای مجازی کشور گفت: حضور ناآگاهانه در فضای مجازی زنگ خطر اشاعه آسیب‌های اجتماعی را به صدا درخواهد آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید مهدیون عصر یکشنبه در جلسه شورای مدیران حوزه ICT استان اردبیل تصریح کرد: هدایت صحیح در فضای مجازی از جمله مهمترین نیازمندی‌های این عرصه بوده و چنانچه در مباحث آموزشی و فرهنگی کم‌کاری شود، نمی‌توانیم به اهداف مدنظر در مصون ساختن جامعه از آسیب‌های محتمل بستر مجازی و استفاده صحیح از آن موثر واقع شویم.

وی افزود: ایجاد شبکه ملی اطلاعات در حفظ حریم حاکمیتی کشور ضروری بوده و غفلت از راه‌اندازی بسترهای لازم ممکن است باعث ورود آسیب‌های جدی به بدنه جامعه و سست شدن بنیان خانواده‌ها شود.

 معاون تنظیم مقررات مرکز فضای مجازی کشور تصریح کرد: در تمامی استان‌های کشور توسعه مفاهیم آموزشی در بهره‌گیری صحیح از فضای مجازی مورد تاکید بوده و تحقق این موضوع نیازمند مشارکت مسئولان استانی خواهد بود.

مهدیون با اشاره به اینکه بسیاری از آسیب‌های موجود در جامعه نشات گرفته از شبکه‌های اجتماعی است، اضافه کرد: عدم اشاعه آسیب‌های مجازی با مدیریت صحیح این فضا میسر شده و در این راستا عزم عمومی تمامی مراکز آموزشی و فرهنگی را نیازمندیم.

وی یادآور شد: حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از بازوان اصلی توسعه تمامی کشورها محسوب می‌شود و اکثر کشورهای متمدن که در عرصه‌های مختلف دارای حرف‌هایی برای گفتن هستند، دارای زیرساخت‌های مجازی ایده‌آلی می‌باشند.

کد مطلب 4480428
محمد میرزایی ناطق

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