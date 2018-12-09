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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۳۰

رئیس سازمان محیط زیست کشور خبر داد:

هدفگذاری استخدام سالیانه ۳۵۰ محیط بان در کشور

هدفگذاری استخدام سالیانه ۳۵۰ محیط بان در کشور

یاسوج- رئیس سازمان محیط زیست کشور از هدفگذاری برای استخدام سالیانه ۳۵۰ محیط بان در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی کلانتری ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از سد تنگ سرخ کهگیلویه و بویراحمد در جمع خبرنگاران، افزود: تفاهم نامه ای با سازمان امور استخدامی کشور انجام شده و بر اساس این تفاهم نامه تعداد محیط بانان ما دو برابر خواهد شد.

وی ابراز داشت: در همین راستا از بهار سال آینده استخدام ۳۵۰ نفر در سال اجرایی خواهد شد و آموزش های محیط بانان نیز عملیاتی می شود.

کلانتری با اشاره به وضعیت نیروهای محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این استان، استانی محیطبانی است، تقویت نیروی انسانی و تجهیزات سخت افزاری در کهگیلویه و بویراحمد به عنوان اولویت هدفگذاری شده است.

رئیس سازمان محیط زیست کشور، گفت: همچنین قانون حمایت از محیط بانان در کمیسیون های مربوطه مجلس تصویب شده و منتظر نوبت در صحن علنی مجلس است و امید است قبل از فصل بررسی بودجه تصویب شود.  

کلانتری با اشاره به ظرفیت های کهگیلویه و بویراحمد، گفت: محیط زیست برای مردم است و بخش اکوتوریسم و اینکه محیط زیست در اقتصاد استان سهیم شود امکان پذیر است.

کلانتری تصریح کرد: توسعه اکوتوریسم و سهیم شدن محیط زیست در اقتصاد این استان تابحال نادیده گرفته شده است.

وی افزود: در راستای بهره گیری اصولی از محیط زیست، می توان هم محیط زیست را حفظ کرد و در عین حال از طبیعت استان برای توسعه صنعت توریسم استفاده کرد.

کد مطلب 4480437

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