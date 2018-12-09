هدفگذاری استخدام سالیانه ۳۵۰ محیط بان در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی کلانتری ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از سد تنگ سرخ کهگیلویه و بویراحمد در جمع خبرنگاران، افزود: تفاهم نامه ای با سازمان امور استخدامی کشور انجام شده و بر اساس این تفاهم نامه تعداد محیط بانان ما دو برابر خواهد شد.

وی ابراز داشت: در همین راستا از بهار سال آینده استخدام ۳۵۰ نفر در سال اجرایی خواهد شد و آموزش های محیط بانان نیز عملیاتی می شود.

کلانتری با اشاره به وضعیت نیروهای محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این استان، استانی محیطبانی است، تقویت نیروی انسانی و تجهیزات سخت افزاری در کهگیلویه و بویراحمد به عنوان اولویت هدفگذاری شده است.

رئیس سازمان محیط زیست کشور، گفت: همچنین قانون حمایت از محیط بانان در کمیسیون های مربوطه مجلس تصویب شده و منتظر نوبت در صحن علنی مجلس است و امید است قبل از فصل بررسی بودجه تصویب شود.

کلانتری با اشاره به ظرفیت های کهگیلویه و بویراحمد، گفت: محیط زیست برای مردم است و بخش اکوتوریسم و اینکه محیط زیست در اقتصاد استان سهیم شود امکان پذیر است.

کلانتری تصریح کرد: توسعه اکوتوریسم و سهیم شدن محیط زیست در اقتصاد این استان تابحال نادیده گرفته شده است.

وی افزود: در راستای بهره گیری اصولی از محیط زیست، می توان هم محیط زیست را حفظ کرد و در عین حال از طبیعت استان برای توسعه صنعت توریسم استفاده کرد.