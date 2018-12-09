به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن رسولی در بررسی لایحه اساسنامه نمونه سازمانهای وابسته به شهرداری تهران، اظهار کرد: این لایحه برای یکسانسازی ساختار سازمانی و اساسنامه سازمانهای تابعه شهرداری تهران است. هدف از ارائه آن ایجاد انضباط مالی و تشکیلاتی، حفظ پیوستگی و استفاده از ظرفیت قانون تجارت در کنار ظرفیت قانون شهرداری مصوبه سال ۵۸ است.
وی ادامه داد: وضعیت ساختار سازمانهای شهرداری تهران متفاوت است، تعدادی از این سازمانها مصوبه شورای شهر، تعدادی ابلاغیه وزارت کشور و تعدادی نیز بر اساس تشخیص شهردار سابق محمدباقر قالیباف فعالیت میکنند.
رئیس کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای شهر تهران با اشاره به تشکیل جلسات متعدد کارشناسی درباره این لایحه، تأکید کرد: در این لایحه سازمان فرهنگی و هنری، سازمان مدیریت بحران و صندوق بازنشستگی کارکنان شهرداری تهران استثنا شده است.
رسولی بابیان اینکه بر اساس این لایحه، اساسنامه سازمانهای وابسته به شهرداری تهران به لحاظ شکلی از ۲۴ ماده به ۲۲ ماده کاهشیافته است، گفت: در تغییرات ایجادشده دو نفر کارشناس متخصص خارج از شهرداری در هیات مدیره سازمانهای شهرداری، عضوهیات مدیره خواهند بود درحالیکه در اساسنامههای موجود اعضای حیات مدیره در انحصار شهرداری هستند.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۲ لایحه جدید، از اختیارات حیات مدیره افتتاح حساب با رعایت تبصره ۱۲ ماده ۸۰ قانون شوراها خواهد بود. همچنین در این لایحه امضای قائممقام ذیحساب دو در کنار مدیرعامل سازمانها برای تمامی اسناد مالی و قراردادها الزامی شده تا برای شهرداری تعهدی ایجاد نشود.
این لایحه به درخواست رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران برای بررسی، به کمیسیون اصلی بازگشت داده شد تا مجدداً پس از بررسی توسط کمیسیونها در صحن علنی مطرح شود.
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