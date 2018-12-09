اختصاص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده برای تجهیز واحدهای دانشگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی بعدازظهر یکشنبه در دیدار با رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور در محل دانشگاه شهید چمران کرمان اظهار داشت: در راستای کمک به دانشگاه ها، در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده پیشنهاد دادیم که یک واحد از ۹ واحد مالیات ارزش افزوده را برای خرید تجهیزات دانشگاه ها قرار دهیم.

وی با بیان اینکه تخصیص این اعتبار ۱۰۰ درصدی است، عنوان کرد: آموزش ها به روز شده و باید تجهیزات جدید و به روز هم خریداری شوند و امر نوسازی هم مدنظر قرار گیرد.

پورابراهیمی انعقاد قراردادهای برون سپاری را از ظرفیت های مهم در حوزه دانشگاه های فنی و حرفه ای دانست و گفت: دانشگاه می تواند خدمات مرتبط با رشته های خود را برای صنایع و شرکت ها انجام دهند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: به بودجه دولت وابسته نباشید، بلکه از محل ظرفیت های خودشان ساختار را و منابع را اصلاح کنید.

وی به وجود معین های اقتصادی در استان اشاره داشت و گفت: معین های اقتصادی ظرفیتی است که دانشگاه های فنی و حرفه ای می توانند در کنار آنها خدمات بهتر و بیشتری را برای جامعه ایجاد کنند.

پورابراهیمی بیان داشت: پازل اشتغالی که به واسط فعالیت معین های اقتصادی در مناطق مختلف استان ایجاد می‌ شود و یا خدماتی که آنها ارائه می دهند، می تواند با ارائه آموزش از سوی فنی و حرفه ای ها تکمیل شود.