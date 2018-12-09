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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۴۸

نماینده مردم کرمان و راور خبر داد:

اختصاص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده برای تجهیز واحدهای دانشگاهی

اختصاص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده برای تجهیز واحدهای دانشگاهی

کرمان - نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی از اختصاص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده برای تجهیز واحدهای دانشگاهی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی بعدازظهر یکشنبه در دیدار با رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور در محل دانشگاه شهید چمران کرمان اظهار داشت: در راستای کمک به دانشگاه ها، در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده پیشنهاد دادیم که یک واحد از ۹ واحد مالیات ارزش افزوده را برای خرید تجهیزات دانشگاه ها قرار دهیم.

وی با بیان اینکه تخصیص این اعتبار ۱۰۰ درصدی است، عنوان کرد: آموزش ها به روز شده و باید تجهیزات جدید و به روز هم خریداری شوند و امر نوسازی هم مدنظر قرار گیرد.

پورابراهیمی انعقاد قراردادهای برون سپاری را از ظرفیت های مهم در حوزه دانشگاه های فنی و حرفه ای دانست و گفت: دانشگاه می تواند خدمات مرتبط با رشته های خود را برای صنایع و شرکت ها انجام دهند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: به بودجه دولت وابسته نباشید، بلکه از محل ظرفیت های خودشان ساختار را و منابع را اصلاح کنید.

وی به وجود معین های اقتصادی در استان اشاره داشت و گفت: معین های اقتصادی ظرفیتی است که دانشگاه های فنی و حرفه ای می توانند در کنار آنها خدمات بهتر و بیشتری را برای جامعه ایجاد کنند.

پورابراهیمی بیان داشت: پازل اشتغالی که به واسط فعالیت معین های اقتصادی در مناطق مختلف استان ایجاد می‌ شود و یا خدماتی که آنها ارائه می دهند، می تواند با ارائه آموزش از سوی فنی و حرفه ای ها تکمیل شود.

کد مطلب 4480486

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