سایپا به داماش خورد/ سپاهان در انتظار یکی از سه سرخپوش!

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال باشگاهی کشور عصر امروز یکشنبه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شد.

تیم های فوتبال سایپا، داماش گیلانیان، سپاهان اصفهان و پیروز دیدار پرسپولیس - سپیدرود رشت و پدیده مشهد در این مرحله حضو دارند که قرعه به شرح زیر است:

* داماش گیلانیان - سایپا تهران

* برنده دیدار (پرسپولیس - سپیدرود) و پدیده با سپاهان اصفهان(میزبان این دیدار قرعه کشی می شود).

به گزارش خبرنگار مهر، ابتدا تیم های پرسپولیس و سپیدرود با هم دیدار می کنند و برنده آنها به مصاف تیم پدیده خواهد رفت. تیم صعودکننده از این دو دیدار(که هر سه سرخپوش هستند) حریف سپاهان در مرحله نیمه نهایی خواهد شد.