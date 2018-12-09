برخورد صادقانه مدیران مشارکت مردم در اجرای امور را دوچندان می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمسعود عسگریان ظهر یکشنبه در صحن شورای شهر همدان از موسی رسولی، معاون سابق عمرانی شهرداری همدان به پاس خدمات ارزشمندش تقدیر کرد و با تأکید بر اینکه معاون سابق شهردار همدان از اثرگذارترین افراد در مجموعه مدیریت شهری محسوب می‌شود، گفت: رسولی جزو پنجمین تکنسین‌ها بود که در دهه ۶۰ وارد مجموعه شهرداری همدان شدند و خوشبختانه با جدیت، دقت و دلسوزی در مسائل فنی صاحب‌نظر بود.

سید مسعود عسگریان اظهار کرد: با توجه به اینکه برخورد صادقانه با مردم سرلوحه کار وی بود، همواره از جدیت و قاطعیت رفتاری وی در راستای منافع مردم و شهرداری، درس آموخته‌ایم؛ به گونه ای که منتقدان وی هم بر این مهم، صحه می‌گذارند.

علی رحیمی‌فر، رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر همدان نیز با تأکید بر نقش اثرگذار معاون عمرانی سابق شهرداری در حوزه فنی و عمرانی شهرداری و بهره‌مندی مردم و شهر از این فعالیت‌ها، تأکید کرد: رسولی در مدت خدمتش، اخلاق حرفه‌‎ای را با نگاه کارشناسی سرلوحه کار قرار داد؛ بنابراین به طور قطع از تجارب ارزشمند وی در حوزه مدیریت شهری بهره‌مند خواهیم شد.

اکبر کاوسی‌امید رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان نیز بر جدی بودن رسولی به منظور احقاق حقوق شهروندی، رعایت نظم و همچنین حمایت از کارکنان زیر مجموعه خود متناسب با عملکردشان، تأکبد کرد.

رئیس شورای شهر همدان نیز گفت: قدردانی از افرادی که در کمال صداقت و درستکاری، بیش از ۳۰ سال از بهترین سال‌های عمر خود را در سنگر خدمت گذراندند و برای تحقق اهداف شهرداری، خالصانه از هیچ کوششی دریغ نورزیدند و در کنار سایر همسنگران از جان و مال خود گذشتند و اینک با کوله باری از تجربه سنگر را به دیگران می‌سپارند؛ امری شایسته است.

کامران گردان با تأکید بر ضرورت ادای احترام به همکارانی که تلاششان قابل تحسین بوده است، خطاب به رسولی افزود: اکنون که به افتخار بازنشستگی رسیده‌اید، از حُسن ظن و همدلی در مجموعه مدیریت شهری شما قدردانی می‌کنیم.

وی در ادامه صادق بودن و رفتار قاطعانه در راستای دفاع از منافع شهرداری و مردم را از ویژگی‌های بارز رسولی برشمرد.

معاون سابق شهردار هم در این جلسه گفت: هدفم با لحاظ کردن همه جوانب و چالش های موجود که لازمه همه کارهاست، خدمت به شهر و مردم بوده است.

موسی رسولی، مردم همدان را قدرشناس خواند و افزود: تمام تلاشم بر این بود تا نگذارم هیچ گونه پست و مقامی مرا از مسیر اصلی منحرف کند و به طور قطع از این پس در حد توان در خدمت شهر و شهروندان هستم.