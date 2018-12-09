به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه نوزده تهران، سعید رنجبریان، مدیر فرهنگی هنری منطقه 19 و رئیس فرهنگسرای مهر با اعلام این خبر گفت: عوامل مراسم «خشتهایی به قامت یلدا» مفتخر هستند که در آستانه آئین کهن یلدا، طی مراسمی، روز خود را با همراهی کودکان شریف کار در کورههای آجرپزی واقع در جنوب شهر تهران جشن بگیرند.
رنجبریان با بیان اینکه برای برگزاری این مراسم چهرهها و جریانهای مختلفی مشارکت کردهاند، افزود: گروه جهادی «حنیفا» در این مراسم همراهی و مشارکت خوبی با ما داشته است.
به گفته مدیر فرهنگی هنری منطقه 19 و رئیس فرهنگسرای مهر جشن «خشتهایی به قامت یلدا» روز سهشنبه بیستم آذرماه از ساعت 14 در کورههای آجرپزی محله دولتخواه تهران برگزار میشود
وی توضیح داد: کودکان کار میهمان این برنامه، در آستانه شب یلدا با برنامههای متنوعی نظیر شاهنامهخوانی، نمایش شاد موزیکال، قصهگویی و بازیهای سنتی و محلی اوقات فرهنگی روحیهبخشی را سپری خواهند کرد.
رنجبریان در پایان افزود: در حاشیه این برنامه، مراسم نمادین شب چله به همراه کودکان کار و خانوادههای ایشان دور کرسی برگزار شده و پس از تفال به دیوان حافظ، هدایایی نیز به رسم یادبود به آنها اهدا خواهد شد.
علاقهمندان برای اطلاع از برنامههای فرهنگی هنری منطقه نوزده تهران، میتوانند به نشانی اینترنتی mehr.farhangsara.ir مراجعه کرده و یا با شماره تلفن: 55032500 تماس بگیرند.
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