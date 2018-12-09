به گزارش خبرنگار مهر، محسن خرمی شریف بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران حاضر در شهرداری قرچک از اجرای تعمیرات اساسی و راهاندازی مجدد استخر ولیعصر(عج) این شهر خبر داد و اظهار داشت: تقویت فضاهای ورزشی و فرهنگی در دستور کار شهرداری و شورای اسلامی شهر قرچک قرار دارد و مجموعه فرهنگی ورزشی ولیعصر(عج) یکی از این مراکز بود که بعد گذشت ۳ سال تعطیل راهاندازی خواهد شد.
وی افزود: باوجوداینکه مدت ۳ سال تعطیلی این مجموعه ورزشی میگذرد، اما متأسفانه فعالیت زیادی خصوصاً در سالهای اخیر برای مرمت و نگهداری آن انجامنشده و به حال خود رهاشده بود و کلیه تجهیزات آن فرسوده و یا سرقت شده بود.
این مدیر شهری خاطرنشان کرد: این پروژه با متراژ ۱۵۰۰ مترمربع و سرمایهگذاری بخش خصوصی بااعتبار بالغبر ۲ میلیارد و ۲۳۶ میلیون تومان در حال راهاندازی و تجهیز است و امیدواریم تا پایان سال به بهرهبرداری برسد.
شهردار قرچک اظهار کرد: تعمیرات اساسی مانند تعویض لولههای قدیمی و اصلاح آن با لولههای یو پیویسی ویژه استخری با ۱۶ بار فشار آب، احداث حمام سنتی، استخر کودک، جکوزی نمک، اجرای سقف دکور پیویسی، تجهیز و نوسازی موتورخانه و تصفیهخانه آب استخر، نورپردازی محوطه و سالن با طراحی جدید و نورافکنهای کممصرف و تعویض کاشیهای کل مجموعه استخر ولیعصر(ع) شهرداری قرچک انجام خواهد شد.
خرمی شریف بیان داشت: تمام مخازن استخر اعم از فیلترها، دیگ بخار، مبدلهای بخار استخر کوچک و بزرگ، رینگ اصلی آب سرد و گرم استخر کوچک و بزرگ به دلیل پوسیدگی بیشازحد، تعویض و بروز رسانی خواهد شد.
وی از احداث بنای لابی ورودی، بلیط فروشی و اتاق مدیریت استخر ولیعصر(عج) در جهت رفاه حال شهروندان قرچکی خبر داد، افزود: در سقفها استخر هیچ هواکشی برای خروج بخارآب وجود نداشت و ستونهای آن زنگزده بود که با تعمیر و مرمت کنونی استخر، تهویه هوا با دستگاه هواساز به جهت تهویه هوا و گرمایش در زمستان در نظر گرفتهشده که نصبشده است.
شهردار قرچک بابیان اینکه این اقدامات در جهت خدمترسانی بهتر به شهروندان قرچک است، افزود: استخر ولیعصر(عج) شهرداری قرچک طبق استانداردهای روز دنیا و باکیفیت استخرهای درجهیک راهاندازی خواهد شد و با اجرای این امر مهم که یکی از مطالبات مردم بود بتوانیم به این عزیزان خدمت کنیم.
خرمی شریف در پایان بابیان اینکه شعار ما در مجموعه شهرداری خدمت به مردم است، اظهار کرد: ما خادم مردم هستیم و هر چه در توان داشته باشیم در جهت آسایش شهروندان قرچکی انجام خواهیم داد.
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