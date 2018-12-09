به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و پرسپولیس ساعت ۱۶:۱۰ امروز در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شد. حاشیه های دیدار معوقه هفته دوازدهم لیگ برتر را می خوانید:

* باشگاه سپاهان اصفهان در ابتدای بازی، مراسم ویژه ای را برای تقدیر از سیدجلال حسینی مدافع پرسپولیس به پاس زحماتی که در پیراهن تیم ملی کشید برگزار کرد. در این مراسم بازیکنان دو تیم تونلی را تشکیل دادند تا کاپیتان سرخپوشان با عبور از آن در آغوش قلعه نویی سرمربی سپاهان قرار گرفته و مورد تجلیل قرار بگیرد.

* امیر قلعه نویی از همان ابتدای بازی نسبت به تصمیمات داور اعتراض داشت. از این رو علیرضا فغانی هشدار جدی به سرمربی سپاهان داد. داور بین المللی فوتبال ایران از قلعه نویی خواست آرامش خود را حفظ کند تا مجبور به اخراج او نشود. قلعه نویی هم نسبت به جمله های فغانی واکنش نشان داد و گفت: مرا بفرست بالا. بفرست!

* کمال کامیابی نیا در دقایق ابتدایی این دیدار با ولادیمیر کومان درگیری لفظی پیدا کرد که با وساطت مهدی کیانی کاپیتان سپاهان ختم به خیر شد.

* اشتباه مدافع سپاهان باعث اعتراض شدید دفاع امیر قلعه نویی شد تا سرمربی سپاهان اصفهان با جمله ای منحصر بفرد از وی استقبال کند که این موضوع باعث خنده شجاع خلیل زاده مدافع پرسپولیس شد.

* درگیری های فیزیکی بازیکنان در میانه زمین بارها سبب شد تا بازیکنان هر دوتیم به فغانی فشار بیاورند تا خطا اعلام کند اما این داور باتجربه در نیمه اول نشان داد تحت تاثیر قرار نمی گیرد.