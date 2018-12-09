توسعه ۵۰۰ هکتاری فضای سبز در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل منابعطبیعی و آبخیزداری استان کرمان در این همایش اظهار داشت: از دو سال گذشته تصمیم گرفتیم با صاحبان صنایع و معادن بزرگ مذاکره کنیم و کارهای مختلفی که با حفظ منابعطبیعی مرتبط میشوند انجام دهیم نتیجه این شد که تفاهمنامههایی امضا و سطوح کار نسبتا بزرگی تعریف کنیم تا در یک دوره ۵ تا هفت ساله با کمک مالی خود صنایع و نظارت ما پروژهها اجرا شود.
مهدی رجبی عنوان کرد: در استان کرمان تا امروز حدود ۱۲ تفاهمنامه در شهرستانهای رفسنجان، سیرجان، شهربابک، بردسیر، زرند و کرمان امضا کردیم.
وی افزود: در تفاهمنامهای با مجتمع مس سرچشمه مقرر است در یک دوره هفت ساله ۲۰ هزار هکتار عملیاتهای مختلف با هزینه شرکت در عرصههای منابعطبیعی شهرستان انجام شود.
مدیرکل منابعطبیعی و آبخیزداری استان کرمان تصریح کرد: اگر قرار بود این عملیات با هزینه دولت انجام شود حدود یک میلیارد تومان هزینه داشت که مس این هزینه را پرداخت میکند.
رجبی عنوان کرد: زمان اجرایی مبارزه با آفت لورانتوس در این پروژه حدود دو ماه طول میکشد و حداقل یک ماه بذرکاری بادام کوهی در این منطقه ادامه خواهد داشت و تا اواسط بهمنماه پروژه به اتمام میرسد و از بارشهایی که در پیش است میتوانیم برای بذر بادام کوهی بهره ببریم.
امام جمعه رفسنجان نیز در این همایش گفت: این برنامهها برای محیط زیست منطقه کمک خوبی است و در آینده طرحها و برنامههای بیشتری داشته باشید که بتواند آلایندگی را به حداقل برسانید و رضایتمندی مردم را به دست آورید.
حجتالاسلام عباس رمضانیپور افزود: کارخانه اسید مس سرچشمه اگر راه بیفتد میتواند به کاهش شدید آلایندگی کمک کند اکنون هم باید در کنار هم کارها را ببینیم هیچ کس نمیخواهد به دیگری ضرر برساند و در اسلام هم به این مهم تأکید شده است.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: کاری که امروز مجتمع مس رفسنجان با درایت کارشناسان انجام داده مردمیشدن این کار است و یکی از دستورات مقام معظم رهبری استفاده از ظرفیتهای خوب است و میتواند توسعه یابد و نتیجهاش به مردم برسد.
احمد انارکی محمدی، بنی اسدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران را از مدیران موفق خواند و افزود: مس از جمله شرکتهایی است که تحریم ها موانع زیادی برای آن ایجاد کرده است.
وی همچنین بیان کرد: مجتمع مس سرچشمه علیرغم گازکشی، به سوخت نیاز دارد و یکی از کارهای خوب در این مجتمع صفر کردن مصرفم پنج یلیون سوخت مازوت بوده است که جای قدردانی از مدیران این مجتمع را دارد.
مدیر امور ایمنی بهداشت و محیطزیست مجتمع مس سرچشمه رفسنجان نیز گفت: سه فاز در منطقه تعریف شده؛ فاز اول حدفاصل مجتمع و شهرک مسکونی به وسعت ۴۹۱ هکتار زیر کشت میرود، فاز دوم سمت راست جاده اصلی رفسنجان و شهربابک حدفاصل کارخانه تا شهرک به وسعت۴۰۴ هکتار و فاز سوم حدفاصل سمت چپ جاده اختصاصی مس مشهور به جاده جدیدی به میزان ۲۰۲ هکتار انجام خواهد شد.
زیدآبادی نژاد با بیان اینکه پیگیر تشکیل یک ان. جی. او زیست محیطی در مجتمع مس سرچشمه هستیم، یادآور شد: این برنامههادر راستای مسئولیتهای اجتماعی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان انجام میگیرد.
در ادامه توافقنامه همکاری بین مجتمع مس سرچشمه و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در خصوص توسعه فضای سبز مجتمع منطبق با شرایط اکولوژیک منطقه و مبارزه با آفت گیاهی لورانتوس در درختان ارژن منطقه بین مهدی رجبی زاده مدیرکل منابع طبیعی استان و مهندس احمدی مدیر مجتمع مس سرچشمه امضاء شد.
همچنین با حضور مسئولان فاز اول توسعه فضای سبز منطبق با شرایط اکولوژیک منطقه در وسعت ۵۰۰ هکتار با کاشت بذر بادام کوهی آغاز شد و همچنین عملیات مبارزه با آفت «لورانتوس» در درختان ارژن منطقه به وسعت ۱۰۰۰ هکتار در منطقه مس سرچشمه کلید خورد.
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