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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۸:۱۱

نتایج هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال؛

برد گیتی پسند و مس سونگون/ شکست عجیب حفاری مقابل ارژن

برد گیتی پسند و مس سونگون/ شکست عجیب حفاری مقابل ارژن

هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال امروز برگزار شد و تیم‌های مدعی مس و گیتی پسند برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال امروز یکشنبه در شهرهای مختلف برگزار شد که تیم صدرنشین گیتی پسند در ساوه مقابل تیم سن ایچ به برتری رسید تا جای خود را در صدر جدول تثبیت کند. تیم مس سونگون هم مقاومت البرز را در هم کوبید.

در یکی از مسابقات امروز تیم ارژن نتیجه ای عجیب رقم زد و توانست با پنج گل تیم حفاری اهواز را شکست بدهد.

نتایج هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال به این شرح است:

* سن ایچ ساوه ۲ - گیتی پسند اصفهان ۴
* مس سونگون ۶ - مقاومت البرز یک
* پارسیان شهر قدس ۳ - مقاومت قرچک یک
* شهروند ساری ۵ - اهورا بهبهان ۴
* ارژن شیراز ۵ - حفاری اهواز صفر
* آذرخش بندرعباس یک - سوهان قم ۲
* فرش آرا مشهد ۸  - شهرداری ساوه ۳
 

کد مطلب 4480568

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