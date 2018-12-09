دشمن در پی القا ایران هراسی برای ضربه زدن به گردشگری کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله حسن بیگی ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه رفع موانع تولید استان تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به آسیب های ایران هراسی در حوزه گردشگری از سوی دشمنان گفت: ایران هراسی حقیقتی است که دشمنان در راستای مقابله با صنعت گردشگری در کشورمان به کار بسته و تلاش می کنند تا ایران را به عنوان کشوری نا امن و نا پایدار در این حوزه به افکار عمومی جهان معرفی کنند، اما باید با برنامه ریزی ها و دستورالعمل های کارساز و حساب شده در حوزه های مختلف از جمله بخش گردشگری از این حربه دشمن جلوگیری کنیم.

نماینده عالی دولت در استان تهران گفت: دستگاه‌های متولی باید کار خود را انجام دهند ما نیز کمک می‌کنیم تا در این حوزه شاهد اقدامات خوبی باشیم چرا که درآمد حوزه گردشگری درآمد سرشاری است که تاکنون از آن بهره نبرده‌ایم و باید بیشتر برای آن برنامه‌ریزی کنیم.

وی افزود: در حال حاضر پروژه های پارک های بانوان و مادر در شهرستان ها در دستور کار قرار دارد و محل هایی در کنار این پروژه ها جهت عرضه صنایع دستی بانوان سرپرست خانواد جانمایی و ایجاد شده است که می توانیم از این بستر نیز برای توسعه بخش گردشگری در سطح استان به شکل توامان استفاده کنیم، در حوزه صنایع دستی گاهی اساتید و مربیانی هستند که یا تمکن مالی مناسبی نداشته و یا با مشکلات عدیده در حوزه اقتصادی رو به رو شده اند که در این جهت لازم است با حمایت و پشتیبانی از فعالین این عرصه زمینه کنشگری جدی تر آنها را فراهم کنیم.

سرپرست استانداری تهران اضافه کرد: ۵ پروژه مهم در حوزه گردشگری و سرمایه‌گذاری در استان تهران در حال پیگیری است، که از آن جمله پروژه گردشگری در شمیرانات است، که با وجود فعال بودن ۵ دستگاه با مشکلاتی روبه‌رو بودند که بنا شد در جلسات مستقلی مشکلات این واحد نیز مورد بررسی قرار گیرد.

وی شهرک گلخانه‌ای حصارگلی ورامین را از دیگر پروژه ها خواند و افزود: شهرک گلخانه‌ای حصارگلی که فعالیت آن از دوره قبل آغاز شده بود همواره با مشکل برق و گاز روبه‌رو بود که با پیگیری‌های صورت گرفته مشکلاتشان برطرف شد، پروژه احداث یک هتل در تهران نیز با مشکل آب، برق و گاز روبه‌رو بود که مشکلاتشان برطرف و تسهیلات لازم را نیز دریافت می‌کنند.

حسن بیگی با اشاره به مصوبات مختلف دولت و شورای امنیت ملی جهت حمایت از بخش خصوصی خاطرنشان کرد: بعضی از مدیران احتیاط می‌کنند ولی اکثر مدیران استان تهران ریسک‌پذیر هستند که اگر نتوانیم به کسب و کار رونق دهیم با توجه به مشکل اشتغال نمی‌توان عملکرد مناسبی ارائه کرد و افتخار مدیران این است که در گزارش عملکرد خود ایجاد شغل داشته باشند.