خانه های مسافر و استیجاری در بابلسر شناسایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حسن زاده عصر یکشنبه در کارگروه گردشگری شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری بابلسر اظهار کرد: با توجه به وضعیت شهرستان بابلسر از لحاظ جاذبه های گردشگری نیاز است زیرساخت لازم گردشگری برای ورود گردشگران به شهرستان بابلسر فراهم شود.

وی با تاکید به توسعه و توجه به خانه مسافرها با هدف ساماندهی خانه های استیجاری خاطرنشان کرد: شرکت مجری ساماندهی خانه مسافر شهرستان با مدیریت اداره گردشگری شهرستان نسبت به شناسایی واحدهای خانه مسافر اقدام و در راستای قانونی کردن مجوز ظرف مدت یک ماه اقدام کند.

فرماندار بابلسر با بیان اینکه ظرف مدت یک هفته کلیه واحدهای اقامتی پارکینگ صفر تا ۹شناسایی و آخرین وضعیت آنها گزارش داده شود و تعداد واحدها نیز مشخص شود ،گفت: همچنین همه واحدهای گردشگری فعال در درجه اول باید پروانه کسب داشته باشند و در درجه دوم از اداره گردشگری مجوز دریافت کنند و واحدهای فاقد پروانه نسبت به دریافت آن هر چه زودتر اقدام کنند.

حسن زاده با تاکید به ساماندهی تابلوبه دستان شهرستان بابلسر اظهار کرد: تمامی تابلوبدستان شهرستان بابلسر باید آیدی کارت داشته باشند و شناسنامه دار شوند و چنانچه فردی بدون مجوز، فعالیت کند به مراجع قضایی معرفی می شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان بابلسر با بیان اینکه مکانی برای جانمایی چادرخواب ها در سواحل بابلسر در نظر گرفته شود،گفت: دریا یک نعمت خدادادی است که تمامی مردم کشور ما باید از این نعمت خدادادی بهره مند شوند.

وی با اشاره به معضل چادرخوابی در سطح سواحل وضرورت ساماندهی آنها عنوان کرد: با ساماندهی چادرنشین ها قصد محدود کردن مردم را نداریم، بلکه به دنبال ایجاد امنیت ،خدمات بهتر و مناسب تر به مردم هستیم.

حسن زاده اضافه کرد: استقرار چادرنشین ها در کل نوار ساحلی چهره نوار ساحلی را نازیبا می کند بنابراین نیاز است مکانی برای جانمایی چادرخواب ها مشخص و محل برپایی چادر در سطح شهر توسط شهرداری اطلاع رسانی شود تا مسافران از مکان برپایی چادر مطلع و در یک مکان خاص چادر بزنند.